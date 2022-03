Bevredigende shots van de Wadden en een soapachtig drama over moeders: de beste films deze week

Milena Smit en Penélope Cruz in ‘Madres paralelas’.

Bor, welke film raad je deze week aan?

‘Silence of the Tides, dat een visuele ode is aan de Wadden. Niet alleen de Nederlandse Wadden, maar ook die van Duitsland en Denemarken. Filmmaker Pieter-Rim de Kroon filmde daar gedurende de jaren pakweg tweehonderd dagen en toont de getijden van de Waddenzee, het ademen van de natuur. Het kijken naar de soms wat trage, maar daarom niet minder imponerende natuurshots is uitermate bevredigend – zeker na een week lang het nieuws te hebben gevolgd. De Kroon bewijst: er is dicht bij huis zo veel moois te zien, als je er maar oog voor hebt.

‘De maker staat nog met één been in een wat ouderwetse documentairetraditie; hij voorziet zijn beelden niet van commentaar en filmt niet met behulp van drones. Dat vind ik interessant. De Kroon zegt: er gebeurt al zo veel in de natuur, dat simpelweg vastleggen, dáár gaat het om. Het geluid is zó goed dat je in de bioscoop ieder afzonderlijk geluidje hoort – aan het klapperen van de vleugels hoor je zelfs in welke richting een vogel vliegt. Dat draagt bij aan de sensatie dat je je voor even waant in het Waddengebied.’

Je bent ook enthousiast over het nieuwste werk van Pedro Almodóvar, Madres paralelas.

‘Klopt, Almodóvar heeft een goed gevoel voor melodrama, zonder dat zijn films zoetsappig of kitscherig worden. Madres paralelas is een psychologisch fraai uitgediepte film met fantastische dialogen en acteurs, onder wie een van zijn muzen, Penélope Cruz.

‘Zij speelt een fotograaf, Janis, die wil weten waar haar overgrootvader begraven ligt, die tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd geëxecuteerd door de troepen van dictator Franco. Spanje heeft het verdriet van de burgeroorlog nooit gezamenlijk verwerkt. Almodóvar weet daarmee een zwaar onderwerp te verpakken in zijn film, die enerzijds lichtvoetig is en anderzijds het belang van die collectieve verwerking eert.

‘Zoals dat gaat in de films van Almodóvar, krijgt Janis een relatie met een man die getrouwd is en raakt ze, op latere leeftijd, zwanger van hem. Eenmaal in het ziekenhuis om te bevallen gebeurt er iets wonderlijks: ze belandt op een kamer samen met een tiener, die op dezelfde dag bevalt. Hun levens raken verknoopt op een manier die je alleen in soaps ziet, en juist dat is de kracht van Almodóvar: je gaat volledig mee in zijn verhaal, zonder dat het kitsch wordt.’