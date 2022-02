Betty Davis (1944-2022) was een funky vernieuwer, cultheld en strijder voor gelijkwaardigheid

Betty Davis in 1969. Beeld Anthony Barboza / Getty

De titel van haar tweede album uit 1974 vertelde eigenlijk het hele verhaal van Betty Davis. ‘They say I’m different’, staat in schokkerige fantasieletters te lezen op de ook verder nogal futuristische plaathoes. De zangeres zelf, gekleed in een soort schelpenbadpak uit de biologische horrorwereld van H.P. Lovecraft, staart zelfbewust de ruimte in, als om de titel kracht bij te zetten.

Ja, Betty Davis was anders, en vooral een oogverblindende verschijning in het hippe New York van de vroege jaren zestig. Zij doorliep een mode-opleiding en liet zich graag zien in de muziekwijk Greenwich Village, gekleed in sublieme creaties. Davis, geboren als Betty Mabry in 1944 óf 1945 – de geschiedschrijving kan het hier niet over eens worden – leek aanstalten te maken voor een rijke carrière als model. Ze verscheen in grote bladen als Ebony en Glamour.

Maar eind jaren zestig werd ze de muziek ingetrokken, ook omdat ze modellenwerk leeghoofdig vond. Zij had contact met gitarist Jimi Hendrix en soulzanger en bandleider Sly Stone. Ze schreef een paar eigen liedjes en nam ook een eerste single op: The Cellar, die voortkwam uit een lange, funky jam in de gelijknamige nachtclub.

Daarna leerde ze de jazztrompettist Miles Davis kennen. Mabry werd een muze voor Davis, die composities aan haar opdroeg en haar portret het album Filles de Kilimanjaro (1968) liet sieren. Mabry op haar beurt introduceerde de jazzlegende in de wereld van de mode en jongerencultuur. Het tweetal trouwde in 1968, en Betty Mabry werd Betty Davis.

Haar muziekcarrière ontbrandde in de vroege jaren zeventig, toen haar huwelijk met Miles Davis al lang weer ten einde was. Davis schreef haar eigen songs: eigenaardige en geestige teksten, vaak gedrapeerd rond een eindeloze, dampende groove. En zij zong met een knauwende, alle kanten op schietende stem, die zich lenig tussen de elastische baslijnen wurmde. Veel aanstekelijke singles leverde zij niet, maar haar jammende albums waren onmisbaar voor iedere vrijdenkende of psychedelisch gemotiveerde muziekliefhebber van de jaren zeventig.

Davis kreeg kritiek van minder ruimdenkend Amerika te verwerken, omdat haar teksten vreemd en expliciet waren en voor velen onverteerbaar. ‘He was a big freak’, zingt ze in het nummer He Was a Big Freak. ‘I used to beat him with a turqoise chain, yeah!’ Zij draaide de traditionele rolverdelingen, ook op het gebied van seksualiteit, graag om en werd daarmee een uiterst funky voorvechter van vrouwenrechten, en volgens veel cultuurbeschouwers in de Verenigde Staten eigenlijk een eerste Madonna – of een vrouwelijke versie van Prince.

Lang duurde haar muzikale loopbaan niet. Na drie album in twee jaar tijd droogde de stroom op: Davis liet na 1976 weinig meer van zich horen. Ze wordt herdacht als een eigengereide vernieuwer en smaakmaker van de funk en soul, een cultheld en een strijder voor meer gelijkwaardigheid. Woensdag overleed de zangeres op 77-jarige leeftijd.