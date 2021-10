Bette Westera geeft het thema van de Kinderboekenweek een eigen draai ★★★☆☆

Bette Westera Beeld Maikel Thijssen

Als ze maar lang genoeg de tijd krijgt om naar een voorbeeld te kijken, kan Tiril alles worden wat ze wil: een schaap, een steen, een eland of een roofvogel. De bedrieglijke Loki, een reuzenzoon die bij de goden woont, heeft zich ooit als haar vader vermomd en met haar moeder geslapen. Tirils vader ontkent dat al tien jaar, maar zij weet sinds kort beter. Waar moet ze anders haar magische gave vandaan hebben?

Het is een nogal vrije interpretatie van het Kinderboekenweekthema dit jaar: ‘Worden wat je wil’. Maar geef schrijver en dichter Bette Westera, auteur van het Kinderboekenweekgeschenk Tiril en de toverdrank, eens ongelijk. De boekwinkels zijn eerder dit jaar overspoeld met boeken over banen van grote mensen. Wie wil daar nu over lezen? Raakt er werkelijk íémand opgewonden van een beroepenboek?

Nee, als je iets van die prestigieuze opdracht wilt maken – het Kinderboekenweekgeschenk verschijnt dit jaar in een oplage van 332.585 exemplaren – kun je beter zelf iets verzinnen. Of een vette knipoog naar het thema maken, zoals Westera heeft gedaan.

Westera (Velp, 1958) begon haar productieve schrijfcarrière in de jaren negentig met bijbelbewerkingen voor kinderen en met kleuter- en prentenboeken. Daarnaast vertaalde ze knap de bekendste boeken van de Amerikaan Dr. Seuss. Pas in 2015 vestigde ze definitief haar naam met Doodgewoon (Gouden Griffel), een prachtig geïllustreerde dichtbundel voor kinderen over de dood. Met haar lichte, vaak geestige verzen heeft ze haar vorm gevonden.

Rechttoe-rechtaan

In Tiril en de toverdrank vertelt ze voor het eerst in jaren weer een rechttoe-rechtaan verhaal. Odin en de andere goden zijn bezorgd over de mensen van het Hoge Noorden en willen dat alle losse dorpjes gaan samenwerken onder Harald Haardos, die zo heet omdat hij gezworen heeft zijn lange lokken pas te knippen als hij alle noorderlingen onder zijn heerschappij heeft gebracht.

De ouders van Tiril en haar vriend Thialfi, die schapen hoeden en bierbrouwen, hebben twijfels over al die koninklijke ambitie. Hun dorp is het laatste dat nog vrij is en de soldaten van Harald Haardos staan niet bekend als zachtzinnig. De dorpsoudste roept op tot een strijd zonder hoop, die alleen maar kan leiden tot plundering van hun dorp. De twee vrienden gaan daarom op zoek naar een oplossing en daar komt Tirils pas ontdekte gave natuurlijk goed van pas.

Westera mag als dichter veel succes hebben, haar proza blijkt zo’n hoog podium niet te verdienen. Hoe vindingrijk haar verzen zijn, zo vlak en clichématig zijn haar dialogen en beschrijvingen. Onze helden zijn de helft van het boek bezig met afwassen en stallen schoonmaken. Als dan nog even vlug een avontuur wordt beleefd, voelt hun samenwerking met oppergod Odin en zijn twee raven tegen de reuzen aan als een klusje, in plaats van een heldendaad.

Kleurrijke verzen

Gelukkig kan Westera het dichten niet laten en begint ze elk hoofdstuk met een lied over een van de goden, dwergen of reuzen die een rol spelen in het verhaal. Goed gevonden: het proza staat voor de mensenwereld, de poëzie voor die van de goden. In de kleurrijke en geestige verzen, waarin de reuzen Joekels heten en de dwergen Minkels, vertellen ze over hun ambities en spreken ze hun onderlinge ergernissen en frustraties uit.

Zo komen de goden en de mensen om en om aan het woord, en uiteindelijk op een grappige manier samen. Tiril en de toverdrank is niet altijd even sterk geschreven, maar weet dankzij die vondst tot het eind toe te prikkelen en te vermaken.

Bette Westera, met illustraties van Pyhai: Tiril en de toverdrank. CPNB; 95 pagina’s; gratis bij besteding van € 12,50 of meer aan kinderboeken. Vanaf 9 jaar.