Betaalbare elektrische auto’s: hartstikke leuk. Maar dan moeten ze wel leverbaar zijn

De beter betaalbare elektrische Dacia Spring.

Hartstikke leuk dat ook mensen die niet ruim een halve ton kunnen neerleggen toch elektrisch kunnen rijden, nu fabrikanten het ene na het andere model ontwikkelen in het segment dat ze ‘betaalbaar’ noemen. Dacia en Renault maken bijvoorbeeld minivoertuigjes waar je met z’n anderhalven in past, met een vanafprijs die je weliswaar niet bij elkaar krijgt gespaard als je vele lange jaren fulltime koffers moet gooien op Schiphol, maar die in autotermen wel doorgaat voor ‘onderkant markt’. Waarmee elektrisch rijden voor steeds meer mensen bereikbaar wordt. Hartstikke leuk dus.

Maar dan moeten die dingen wel leverbaar zijn. Dat zijn ze niet, althans niet vanzelfsprekend, althans niet met een afzienbare leveringstermijn. Er zijn geen chips, nog steeds niet, al jaren niet, en er is weinig verbetering in zicht. Chips maken duurt lang, en er is ook in die branche amper personeel te vinden. Geen chips is geen auto’s (en geen elektrische tandenborstels, geen telefoons, geen noem maar op). Dat is al een tijdje zo, en het is niet veranderd volgens de nieuwste verkoopcijfers van de ACEA, de Europese brancheorganisatie van automakers, ook wel bekend als een van de machtigste lobbyclubs in de EU. Ook afgelopen maand werden er minder nieuwe auto’s verkocht in Europa. Vooral in autoland Duitsland bleef de verkoop achter, en ook in Nederland gaat het niet denderend. Het aanbod stokt, en blijft stokken.

In Azië, waar het tekort pijnlijk is en waar veel auto’s of auto-onderdelen vandaan komen, zijn de prijzen van chips aan het exploderen. Verslaggevers van Reuters tekenen een fantastische reportage op in China, waarin een handelaar vertelt hoe hij miljoenen per dag verdient door de wereld af te struinen naar computerchips en die voor het vijftienvoudige door te verkopen aan wanhopige automakers. Een beetje zoals mondkapjeshandelaren in de hitte van de coronapandemie dat deden. Chips waren altijd een product van hoge volumes en lage marges (zoals koeienmelk). Nu zijn chips een product van lage volumes en astronomische marges (zoals havermelk).

Daar zit je dus mooi mee, als je zo’n ‘betaalbare’ anderhalvepersoonszitter plus hoedenplank wilt bestellen. Er is wel een oplossing voor: bestel iets heel duurs. Onlangs bleek dat de grootste Duitse autobouwers, Volkswagen en Mercedes-Benz, ondanks oorlog en stagnaties in de aanvoerketen toch recordwinsten hebben weten te boeken in de achterliggende periode. Door schaarse chips te reserveren voor de productie van premiummodellen. Dat is autopraat voor alle ballen op Maybach en andere vervoersmiddelen die je met je een leven lang kofferschuiven Schiphol niet bij elkaar krijgt gespaard.