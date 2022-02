Bestuurders van obese auto’s worden steeds roekelozer

Landrover Defender Beeld Landrover

Volgens de officiële tellingen was er plek in de parkeergarage, maar er stonden weer een Defender, een spuuglelijke cross-over die bij de seniore medemens populair is vanwege ‘de lekker hoge instap’, en iets op heel hoge wielen met z’n drieën vierenhalf parkeervak te koloniseren, dus plek was een relatief begrip.

De groei van het wagenpark – niet in aantallen, maar in breedte, lengte en hoogte – is al langer een bron van verwondering. In Mobiliteit in cijfers – auto’s, het jaarlijkse naslagwerk van Stichting Bovag-Rai waarin alles staat wat een mens zou willen weten over, nou ja, mobiliteit in cijfers, staat een geweldig grafiekje waarin de gemiddelde hoogte en breedte van de vijftig meestverkochte personenauto’s door de jaren heen is weergegeven. De breedte groeit gestaag door en kruipt langzaam, millimeter voor millimeter, richting de 1,78 meter voor de nieuwste modellen. Mede met dank aan introducties als de Tesla Model X, die een onbeschaamde 1.999 millimeter (een andere manier om 2 meter te zeggen) breed is.

De gemiddelde voertuighoogte is na piekjaar 2005, het jaar waarin de massa het formaat cruiseschip omarmde, op 1,5 meter geëindigd. Dat is ruim 10 centimeter hoger dan een gemiddeld populair modelletje rond de eeuwwisseling nog was.

De obese auto brengt, naast lekker veel beenruimte, allerhande gedoe met zich mee voor de medemens. Van parkeerergernissen in smalle straten tot niets meer kunnen zien wanneer een Dodge Ram in een belendende rijbaan opduikt.

En nu ligt er een nieuwe paper, deze maand gepubliceerd in Journal of Consumer Policy, waarin de car cushion-hypothese wordt onderzocht: de veronderstelling dat rijden in een grotere auto tot warmere gevoelens van veiligheid leidt die op hun beurt tot roekelozer weggedrag leiden. Ja, is het voorzichtige antwoord. Ook als je in simulaties varieert met proefpersonen: oud, jong, man, vrouw. De chauffeur die weet dat hij of zij hoog boven de weg zoeft in iets vets en breeds is eerder geneigd om minder alert te zijn, minder op snelheid te letten, en vaker ‘even snel’ een riskante manoeuvre te maken. Met een asociale inborst heeft dit gedrag niet veel te maken, wel met de gedachte dat het heus veilig is. Bovendien, zeggen de onderzoekers: riskanter of onoplettender gedrag vertonen zou zich ook uitstrekken tot buiten de auto.

Dat zou pleiten voor een verbod op verdere groei in breedte of hoogte. Maar zeg nou zelf: een G-Wagon op lage wielen, een versmalde BMW X7, dat is toch geen gezicht?