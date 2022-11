‘Bestsellerboy is gestolde pijn en verdriet, een fuck you naar alles en iedereen’

Shahine El-Hamus en Mano Bouzamour. Beeld Robin de Puy, styling Lotte Wierenga

‘Shinyboy!’ Mano Bouzamour (31), schrijver, verwelkomt acteur Shahine – Shine voor intimi – El-Hamus (22) op de burelen van uitgeverij Prometheus. In Bestseller Boy, de achtdelige NPO-serie naar de tweede roman van Bouzamour, speelt El-Hamus de hoofdrol: het personage Mohamed (Momo) Zebbi, losjes gebaseerd op Mano Bouzamour.

Het is de tweede keer binnen enkele jaren dat El-Hamus de hoofdrol speelt in een verfilming van Bouzamours werk: in 2019 verscheen de verfilming van het eveneens semi-autobiografische De belofte van Pisa, van Norbert ter Hall en Robert Alberdingk Thijm, de regisseur en scenarist die nu ook de serie maakten, al schreef bij de serie Bouzamour zelf ook mee aan het scenario. El-Hamus won voor zijn rol in 2020 het Gouden Kalf voor beste acteur. Bouzamour: ‘Hij heeft het toen genageld. En nu doet hij het weer. Hij heeft een geweldig inlevings- en improvisatievermogen.’

De belofte van Pisa ging over een hoofdpersoon met Marokkaanse ouders die geen Nederlands schrijven en lezen, een hoofdpersoon die op de basisschool vmbo-advies krijgt ondanks een Cito-score op vwo-niveau en uiteindelijk op het chique Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid belandt. Onverbloemd schreef Bouzamour over zijn vader en moeder, het geloof en seks, wat hem door sommigen niet in dank werd afgenomen. Het boek werd de bestverkochte debuutroman van 2014, er volgden dertig drukken, maar de gelovige ouders van Bouzamour zetten de schrijver het huis uit, zijn vroegere vrienden zagen hem als een verrader en lieten hem vallen.

Het leidde tot een eenzame periode, een writer’s block, en – drie jaar later – tot een verzoening met de familie. Pas daarna kon Bouzamour aan een nieuw boek beginnen: dat werd Bestsellerboy, waarin hij alles wat er rond het verschijnen van zijn debuutroman gebeurde van zich af schreef, en vaak een komische draai geeft aan de werkelijkheid – al heet de uitgever in het boek gewoon Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus.

In de serie is er geen Mai Spijkers, maar heet de uitgever Maaike Hamer (gespeeld door Wimie Wilhelm), een voormalig werknemer van een grote uitgeverij die voor zichzelf begint na een hoogoplopende ruzie met haar baas (een rol van Theo Maassen), door haar omschreven als ‘een gluiperige lul’. Het boek dat hoofdpersoon Momo Zebbi schrijft, heet in de serie Mohamed, het probleem, en in het boek Mohamed, de proleet. Bouzamour: ‘Dat is met het oog op de internationale markt: Mohamed, the problem klinkt goed. Het woord ‘proleet’ verschilt één letter van ‘profeet’, ik vond het grappig om daar in het boek mee te spelen. Maar dat lukt niet als je het in het Engels vertaalt.’

Mano Bouzamour: ‘ Bestsellerboy gaat over een schrijver in Amsterdam, over jong doorbreken, over opgroeien in de stad, over cultuurclashes, over liefde, seks, over alles!’ Beeld Robin de Puy

Ook in de serie: een interviewer die het boek niet heeft gelezen en schrijft dat het boek ‘uitsluitend is uitgegeven omdat Bouzamour een migrantenkind is’ – een quote die uit een stuk van Sylvia Witteman in de Volkskrant komt. ‘Ik ben Witteman erkentelijk dat ze dat heeft geschreven, ik heb die quote lekker groot als blurb op mijn boek gezet, en nu komt hij in de serie ook weer terug.’

El-Hamus: ‘Een lege opmerking was dat.’

Bouzamour: ‘En ik ben op de straathoekjes opgegroeid, dus…’

El-Hamus: ‘Dan kun je ’m krijgen ook, gap.’

Bouzamour: ‘Je moet weerbaar zijn.’

Chillen

De acteur en de schrijver ontmoetten elkaar meer dan tien jaar geleden voor het eerst. El-Hamus’ moeder, actrice Lisa de Rooy, gaf les aan de Amsterdamse theateropleiding DNA, en zij nam af en toe haar zoontje mee. Shahines vader, acteur Sabri Saad El-Hamus, was er artistiek leider. Bouzamour, die kortstondig aan die theateropleiding studeerde, herinnert zich hoe er af en toe een 8-jarig jochie met een rood Yankees-petje op de grond naar de studenten lag te kijken.

El-Hamus: ‘Ik vond het leuk om daar te zijn. Wat zij deden zag eruit als ik iets wat ik ook zou willen.’

Bouzamour: ‘Je was onbewust al alles aan het downloaden. En in de pauze voetbalden we met elkaar. Ik heb in die tijd even gedacht dat ik acteur wilde worden, maar na een halfjaar ben ik doodongelukkig gestopt. Toen begon ik te schrijven aan De belofte van Pisa.’

De volgende keer dat ze elkaar tegenkwamen was jaren later, op de set van A’dam- E.V.A., een serie van (alweer) Norbert ter Hall en Robert Alberdingk Thijm, die De belofte van Pisa zouden gaan verfilmen. ‘Shahine speelde daarin een rol. En hij werd op de set aan mij voorgesteld als potentiële hoofdrolspeler. Hij was toen 14. Even die chemistry voelen, dat idee. Ik wist meteen dat hij het zou kunnen.’

El-Hamus: ‘Ik wist zelf toen nog van niks. Tegen mij zeiden ze: ga dit boek maar eens lezen. Het was volgens mij het eerste boek op de leeslijst van school dat ik chill vond om te lezen. Dat had ik nog nooit gehad.’

Bouzamour: ‘Ik hoor vaak van jongeren dat mijn boek het eerste is dat ze van kaft tot kaft hebben gelezen. Dat is het allergrootste compliment voor mij. Ik heb zelf de kracht van boeken ook pas op de middelbare school ontdekt. Toen ik op vakantie ging met een vriendinnetje, lag iedereen op het strand boeken te lezen. Ik snapte niet waarom, maar ik ben dat ook gaan doen. Het eerste boek wat me raakte was Bezonken rood van Jeroen Brouwers. En toen ik Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje las, wist ik: literatuur kan ook cool zijn, toen was ik echt gegrepen.’

El-Hamus: ‘Daarna zijn we vaker gaan chillen, hebben we elkaar leren kennen, gesprekken gevoerd over het boek. Ik moest me zijn verhaal eigen maken.’

Bouzamour: ‘Het werd ook vriendschappelijk. We zaten bij het haardvuur en luisterden 2Pac. En ik was er vaak bij op de set, net zoals nu. Ik ben overal bij betrokken geweest. De serie heb ik samen met Robert geschreven. De scriptmeetings waren interessant, daar werd ik soms echt goed aangepakt. Die sessies hebben me geslepen als scenarioschrijver.’

Hoofdrollen

El-Hamus zit nu in het tweede jaar van de toneelschool, een opleiding waar hij dus aan begon met al een Gouden Kalf op zak. ‘Ik heb er wel over getwijfeld, er waren mensen die vonden dat ik het niet moest doen, dat ik mijn eigenheid zou kunnen verliezen. Norbert ter Hall, bijvoorbeeld. Mijn ouders vonden dat ik het wel moest doen. Ik ben blij met mijn beslissing, ik wil daar nieuwe dingen leren.’

Zijn vader, Sabri Saad El-Hamus (65), kwam eind jaren zeventig als 22-jarige Egyptenaar naar Nederland ‘met de droom om Al Pacino of John Travolta te worden’, zegt Shahine. Hij werd vaak getypecast, als strenge, Arabische vader. ‘Hij was, toen hij in zijn eentje emigreerde naar een land waar hij de taal niet sprak, net zo oud als ik nu ben. Dat is iets onwerkelijks. Hij heeft drie jaar lang allerlei soorten werk gedaan, in de horeca en op bloemenveilingen, maar hij is uiteindelijk hier naar de toneelschool gegaan, als eerste Arabische man ooit, en heeft een acteercarrière opgebouwd. Ik vind het insane knap. Ik zie mijn vader als een pionier, hij heeft de weg vrij gemaakt voor vele anderen.’

Shahine El-Hamus: ‘Een rol waarin je een Arabische jongen een telefoon ziet stelen, moet je niet spelen, zei mijn vader.’ Beeld Robin de Puy

De drie kinderen die El-Hamus kreeg met zijn ex-vrouw Lisa de Rooy – ze gingen uit elkaar toen Shahine 2 was – werken allemaal in de film: dochter Ashgan is scenarist, zoon Shady is regisseur, onder meer van de succesvolle film De Libi. In een interview zei vader El-Hamus over de carrière van Shahine: ‘Hij is donker, de donkerste van ons allemaal. Ik hoop niet dat hij te maken krijgt met dezelfde typecasting als ik.’ Shahine: ‘Een rol waarin je een Arabische jongen een telefoon ziet stelen, moet je niet spelen, zei hij – alleen als er diepte in zit, alleen als je iets over de beweegredenen te weten komt. En mijn vader zei altijd: ga voor de hoofdrollen. Ik ben half Egyptisch en half Nederlands, dat is een voordeel. Ik zou naast Arabisch ook iets anders kunnen zijn. Ik heb castings gedaan voor Italiaanse en Joodse personages, ik kan allerlei nationaliteiten spelen.’

Van zijn vader leerde hij geen Arabisch. ‘Hij vond dat we één taal perfect moesten leren. Ik vind het zelf jammer. Als er iets is dat ik mis in mijn leven, dan staat dit hoog op de lijst. Ik heb, met mijn vader, het meest Arabische uiterlijk van de familie. Ik heb de naam en het gezicht, maar ik spreek de taal niet.’

Bouzamour: ‘Maar dat kun je toch nog fiksen? Waarom ga je niet een halfjaar naar Egypte?’

El-Hamus: ‘Het is natuurlijk een stuk makkelijker als je het van huis uit meekrijgt.’

Bouzamour: ‘Ik heb juist het tegenovergestelde ervaren, ik ben gedrild door mijn ouders. Met mijn vader en moeder spraken we altijd Arabisch. Ik moest op zaterdag, zondag én fokking woensdagmiddag naar de Koranschool, we kregen Arabische les. We moesten Koranteksten uit ons hoofd leren, echt stampen. Ik vroeg dan: maar wat zeggen we nou eigenlijk, wat betekent dit? Maakt niet uit, gewoon opdreunen, dat reinigt de ziel. Ik zag het nut er niet van in. Nu denk ik: het heeft toch mijn schrijverschap gevormd. De ritmiek van de Koran is terug te vinden in mijn boeken.’

In herhaling vallen

Toen El-Hamus werd gevraagd om de hoofdrol te spelen in de serie Bestseller Boy zei hij in eerste instantie nee. Maar toen er een openbare oproep werd gedaan waarin naar een acteur werd gezocht, vroeg hij er toch om het script te mogen lezen. ‘Ik wilde niet in herhaling vallen, dat was mijn angst. Maar dat is helemaal niet gebeurd, het zijn twee totaal verschillende rollen. Samir in De belofte van Pisa is jonger, hij is zoekend, hij volgt anderen. Momo is zelfverzekerder, en als hij het even niet weet dan doet hij alsof hij het weet.’

Regisseur Ter Hall en scenarist Alberdingk Thijm dachten in eerste instantie dat Bestsellerboy ‘onverfilmbaar’ was omdat verhaal speelt zich grotendeels afspeelt in het hoofd van de hoofdpersoon. Maar het is gelukt. De serie wordt gemaakt door Willy Waltz International, het bedrijf van Ter Hall en Alberdingk Thijm, in coproductie met Avrotros en CBS Studios – het is voor het eerst dat de Amerikaanse studio een Nederlandse serie (mede) maakt, met het doel die internationaal door te verkopen aan omroepen en streamingdiensten.

Bouzamour: ‘Ik ging varen met een vriend, een week nadat Bestsellerboy was verschenen. Robert belde en vroeg wat ik aan het doen was en ik voer toevallig net langs zijn huis. Hij had een producer uit LA te logeren, en ze wilden wel even meevaren. Dus ik zei: hop on, buddy! Zo raakten we in gesprek, ik en die producer, hij heet Alon Aranya. Dus ik vertelde dat mijn tweede boek net uit was en dat het Bestsellerboy heette. Hij zo van: ‘No way! Had jij de guts om je roman Bestsellerboy te noemen? Amazing!’

‘Nou, toen vroeg hij waar het over ging en dat moet je mij niet vragen, want dan ga ik helemaal los. Over een schrijver in Amsterdam, over jong doorbreken, over opgroeien in de stad, over cultuurclashes, over liefde, seks, over alles! Toen is het balletje gaan rollen. Die producer heeft altijd gedacht dat het voorgekookt was, dat hij op die boot werd gelokt zodat ik mijn pitch kon doen. Want zo gaat dat in LA. Maar dat was helemaal niet zo, het was gewoon toeval.’

Donkere tijd

Het verhaal van Bestsellerboy – het boek én de serie, al is de serie lichter en komischer van toon – is niet alleen maar een verhaal over ‘literatuur, rock ’n roll en het leven vieren’, zegt Bouzamour. ‘Het is ook kwetsbaar, het gaat over een donkere tijd.’ Een tijd waarin een schrijver na zijn immens succesvolle debuutroman geen letter meer op papier krijgt, zich door alles en iedereen verlaten voelt en zijn heil zoekt in, onder andere, seks met veel verschillende vrouwen. Het boek is opgedragen aan zijn ouders, ‘die niet kunnen lezen – godzijdank’.

Bouzamour: ‘In dit boek ging ik ongeharnast het slagveld op, ik heb mijn ziel uit mijn lijf geschreven, het is gestolde pijn en verdriet, een fuck you naar alles en iedereen. Ik wilde schaamteloos schrijven. Daarin schuilt ook kracht, denk ik. Al denkt iedereen nu wel dat alles echt zo gebeurd is. Maar ik zuip niet, ik gebruik geen drugs, ik ben eigenlijk best wel saai. En ook de ironie werd soms niet begrepen, geestig genoeg. De titel alleen al – het is natuurlijk een spel, maar mensen dachten: wie denkt hij wel niet dat hij is? Ik heb tot het laatste moment over die titel getwijfeld, maar Mai zei: ‘Juist als je er bang voor bent, moet je het doen.’’

Shahine: ‘Ik zeg je eerlijk, ik heb het boek Bestsellerboy niet gelezen. Heel bewust. De serie staat toch ook wel echt los van het boek, daarom ben ik van het scenario uitgegaan, anders was ik bang dat ik toch steeds aan het boek zou gaan denken. Het script is heilig.’

Ontzettend boos

In de roman Bestsellerboy gebeurt er aanvankelijk weinig als het debuut van hoofdpersoon Momo verschijnt, maar in de serie zetten hij zijn neef een en ander in scène – ze betalen een paar Marokkaans-Nederlandse jongeren uit de buurt om een stapel boeken in brand te steken, bijvoorbeeld, en zo wordt een hype gefabriceerd. De werkelijkheid was tragischer: op de avond dat Bouzamour bij Pauw & Witteman mocht vertellen over De belofte van Pisa stonden voor zijn ouderlijk huis vier vuilniszakken met zijn spullen op straat. Een gebeurtenis die in de pers vervolgens ook weer breed werd uitgemeten, wat Bouzamour en zijn boek bekendheid opleverde.

El-Hamus: ‘Wat je denkt als je de serie kijkt, is: ze houden van elkaar, waarom maken ze het niet goed?’

Bouzamour: ‘Als ik in die tijd na het verschijnen van mijn debuutroman op vakantie was in Marrakech, zag ik mijn ouders in de mensen die op straat op liepen, ze roken naar mijn ouders. Ik miste ze, maar ik ben ook echt ontzettend boos geweest. Ze keerden me de rug toe op het moment dat ik ze het hardst nodig had. De reacties waren veel heftiger dan ik had verwacht – niet alleen van mijn ouders, ook van de jongens uit De Pijp, de buurt waar ik ben opgegroeid. Ik dacht: ze begrijpen het niet, want het ís niet intens beledigend, het is zo’n liefdevol boek. Ik dacht zelf: ik geef jullie een stem in de literatuur. Ik denk dat het probleem was dat ik überhaupt een inkijkje gaf. Ik voelde me niet meer veilig in mijn eigen buurt, dat was een omslagpunt. Toen dacht ik: het boek had nog harder moeten zijn. Ik werd er rebelser door.’

In 2017 verwoordde BNNVara-presentator Ajouad El Miloudi het in zijn programma Kaaskop of Mocro zo, toen hij Bouzamour ging interviewen: ‘Hij stond bij ons in de keuken, en hij gaat vervolgens in een ander restaurant onze recepten belachelijk maken. We lost a soldier.’

Bouzamour: ‘Dat hij dat zegt, zegt veel over hem. Ik denk dat literatuur de grenzen moet opzoeken en dat mag ongemakkelijk zijn, het mag schuren.’

El-Hamus: ‘Voelde jij De belofte van Pisa als afzetten tegen waar je vandaan komt?’

Bouzamour: ‘Ik wilde me wel afzetten tegen de hypocrisie die ik zag in de gemeenschap. Mijn boeken zijn geen islamkritiek, maar kritiek op schijnheiligheid, de neiging van mensen om op Gods troon te gaan zitten en te bepalen wat goed is voor anderen en wat niet. Ik kan me daar nog steeds aan storen, maar ik heb mijn familie weer omarmd. Ik ben van mening dat je af en toe je ouders moet opvoeden. Dat heb ik geprobeerd, ik heb ze laten inzien dat het verkeerd was om het contact te verbreken. De wonden zijn geheeld. Bij de filmpremière in Tuschinski waren ze erbij, ze zagen de film en schudden handjes met Khadija Arib – ik voelde me allesbehalve onveilig bij Khadija, trouwens. Het was prachtig.

‘Ik probeer de moeilijke dingen in mijn leven altijd om te toveren naar iets moois, dat is eigenlijk wat ik met Bestsellerboy ook heb geprobeerd. Ik heb momenten gehad dat ik mezelf naar beneden aan het denken was, dat ik mijn laptop tegen de muur wilde smijten. Maar als je jezelf naar beneden kunt denken, kan het omgekeerde ook. Ik heb uiteindelijk een krankzinnig geloof in mezelf, ik weet dat het altijd goed komt. En als mijn ouders me toen niet uit huis hadden gezet, was het boek Bestsellerboy er niet geweest. En dus ook geen serie, hè, Shinyboy!’

Bestseller Boy, vanaf zondag 27 november, NPO 3, 20.25 uur