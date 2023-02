Bestel geen vis op maandag, en nooit een biefstuk well done – ach, de tips van chef Anthony Bourdain

‘Mama’, zei mijn jongste zoon (18). ‘Ik denk dat ik toch eens een boek wil lezen. Heb jij een boek voor me?’ Sprakeloos van vreugd en verbazing liep ik naar de boekenkast. Een boek! Maar welk? Het moest in één keer raak zijn, anders was het vonkje leeslust meteen gedoofd. Voorzichtigheid was dus geboden.

Kijk eens aan, daar stond Kitchen Confidential van Anthony Bourdain. Ruim twintig jaar geleden dé bestseller over de misstanden in de keukens van sjieke restaurants. Mijn zoon werkt zelf in een restaurant, dus Bourdains ontboezemingen uit de culinaire onderbuik moesten wel aan hem besteed zijn.

Ik trok het uit de kast en begon te bladeren. Ach ja, daar waren Bourdains beroemde tips: bestel nooit vis op maandag, want die ligt dan al sinds vrijdagochtend in de ijskast van het restaurant. (Vijftien jaar later zou Bourdain dat advies terugnemen, omdat de ‘tijden zijn veranderd’, al maakt hij een voorzichtige uitzondering voor mosselen op maandag in een Ierse pub.)

Vraag nooit om een biefstuk ‘well done’ want dan krijg je het slechtste stuk vlees dat ze in de keuken kunnen vinden. Gefritúúrd. Liefhebbers van well done proeven het verschil toch niet. En wat gebeurt er met de restjes boter die op zo’n schattig schoteltje naast het broodmandje op de dinertafel hebben gestaan? Die worden hergebruikt in de keuken, voor de saus.

Is dat laatste erg? Ik herinner mij een anekdote, uit de jaren zeventig of tachtig. Een restaurantcriticus (was het Wouter Klootwijk, onze eigen gonzo-inktculi?) vermoedde dat de schaaltjes appelmoes-met-kers bij Van der Valk-restaurants eindeloos hergebruikt werden. Daarvoor was ook die mysterieuze kers bedoeld, zo gaat het verhaal: lag die nog op zijn plaats, dan had er niemand van de appelmoes gegeten en kon het schaaltje door naar een andere tafel.

Wel duurzaam, op zich, maar ook gierig en onhygiënisch, dus wat deed de criticus? Hij tilde de kers op, duwde een sigarettenpeuk in de appelmoes en legde de kers terug. Ik weet nog steeds niet of het echt gebeurd is, maar appelmoes-met-kers zie je niet meer in restaurants. Sigarettenpeuken trouwens ook niet.

‘Je lichaam is geen tempel, maar een pretpark. Veel plezier’, aldus Bourdain. Hij leefde van drank, drugs, sigaretten en, naar eigen zeggen, avontuurlijk eten als ‘rauwmelkse kaas en rauwe oesters’ (inmiddels nauwelijks avontuurlijker dan hagelslag). Ook fulmineerde hij tegen vegetariërs, ‘met hun Hezbollah-achtige splintergroepje, de veganisten, zijn ze de vijand van al het goede en beschaafde in de menselijke geest’. Tsja.

Zijn gespierde taalgebruik (‘Don’t touch my dick. Don’t touch my knife’), zijn opschepperij over de gruwelijkste brand- en snijwonden, drugsexcessen en neukpartijen in de spoelkeuken vond ik indertijd ontzettend cool. Ik zag Bourdain en zijn collega’s als sexy piraten die, ondanks hun woeste leven, topprestaties leverden in de keuken. Drie uur slaap per nacht, op het strand! En dan weer die gloeiend hete keuken in, zwaaiend met messen, en zwierig scheldend in het Spaans! ‘Hey maricón! Chupa mis huevos!’

Bij herlezing bleek mijn adoratie goeddeels te verdampen. Hoe hij het ook probeerde te verbergen achter die bij nader inzien een tikje lachwekkende ruigheid, eigenlijk was Bourdain indertijd toch een nogal seksistisch (‘vrouwen gedijen zelden in zo’n testosteron-universum als een restaurantkeuken’), parmantig, verwend rijkeluiszoontje, met zijn sneue gepoch over zijn drugsverslaving en zijn platencollectie.

Later werd hij ouder, wijzer en minder zelfingenomen, gelukkig. Nog later werd hij zwaarmoedig. Zo zwaarmoedig dat hij een eind aan zijn leven maakte. Arme kerel.

Maar vis eten in een restaurant op maandag; dat kan ik nog steeds niet over mijn hart verkrijgen.