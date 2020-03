Beeld Rob en Robin

Best leuk, die gestreamde huiskamerconcerten, maar het wachten is op Sir Elton John

De ene artiest-in-isolatie is de andere niet. Dat heeft de wereld gemerkt, na online gegooide bijdragen van nogal uiteenlopende popsterren. Madonna kreeg een koude douche ná haar ligbadvideo, waarin ze vertelde dat sterren het ook best moeilijk hebben. Die boodschap werd niet helemaal begrepen. Moest Madonna soms ook in plastic verpakt naar de supermarkt, achter een gedesinfecteerde winkelwagen? Nou dan.

Een op Instagram geplaatste meditatieoefening van zangeres Lizzo viel een stuk beter. Lizzo liet zien hoe het hoofd koel te houden is door spiritueel te blazen op een bamboe blokfluit. En iets met de kracht van natuurstenen. Meer humor dan drama, zoals hier te zien is.

Bij de gestreamde concerten van de afgelopen week zie je eenzelfde diversiteit en kwaliteitsverschil. Op het streamingkanaal Twitch werd donderdag en vrijdag een live-marathon afgewerkt van zangers en zangeressen met gitaren en ukelele’s in hun slaapkamer. In een hoek van die slaapkamer lag steeds een opvallend rommelig geënsceneerd hoopje vuil wasgoed, en dat gaf toch wat te denken.

Waarschijnlijk wordt de door Sir Elton John gepresenteerde concertspecial van zondagavond nog vele malen vreemder, maar misschien ook gewoon beter. Op verzoek van de Britse presentator James Corden praat Elton John ons een weg langs in garages en slaapkamers opgenomen live-optredens van de wereldsterren Billie Eilish, Mariah Carey, Andrea Bocceli en Dua Lipa, plus de Zuid-Koreaanse jongensband BTS.

Het evenement heet Homefest en wordt uitgezonden als een special van de Late Late Show, van CBS. De opbrengsten van de uitzending gaan naar de bestrijding van het coronavirus en naar andere liefdadigheidsinstelingen. (Robert van Gijssel)

Zanger Rammstein op intensive care in Berlijn

Till Lindemann (57), de zanger van de Duitse rockband Rammstein, ligt op de intensive care met het coronavirus. Dat meldt de Duitse krant Bild. Lindemann zou in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Berlijn zijn gebracht, waar hij nu in quarantaine ligt.

Twee weken terug, op 15 maart, stond Lindemann nog in een gigantische plastic bubbel op het podium van VTB Arena in Moskou, zoals hier te zien is:

Lindemann was bezig met een tour voor een soloproject dat hij samen met de Zweedse death-metal-producer Peter Tägtgren uitvoert. Hoewel het misschien anders leek, was de bubbel niet bedoeld als bescherming tegen het coronavirus. Lindemann zat er namelijk maar voor één nummer in. De rest van de show gaf hij open en bloot op het podium tussen duizenden fans. Hij bekogelde ze met taart.

Duidelijk is in elk geval dat de plastic bubbel Lindemann niet tegen het virus heeft beschermd. Bild schrijft dat de zanger na terugkomst in Berlijn met koorts naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar testte hij positief op het coronavirus. Volgens de krant is de zanger op dit moment niet in levensgevaar.

De in Leipzig geboren Lindemann richtte in de jaren negentig Rammstein op. Nog steeds is Rammstein een van de grootste en populairste rockbands uit Duitsland. Lindemann zou vanaf mei met de band gaan toeren door Europa en Noord-Amerika. In juni staat er een optreden in het Goffertpark in Nijmegen gepland. Of (een deel van) die tour doorgaat, is niet bekend. (Melisa Can)

Geen designerjurk, maar een witte jas: Italiaanse Vanity Fair betoont artsen en verpleegkundigen eer

Letterlijk betekent de titel Kermis der IJdelheden. Vandaar uiteraard dat op de cover van de Italiaanse Vanity Fair sinds de oprichting van het weekblad in 2003 beroemdheden prijken van het kaliber Madonna, Robert de Niro en Nathalie Portman. De covergirl van de allernieuwste editie heet Catarina Conti.

Klinkt als een rijzende ster uit de Italiaanse cinema, maar is dat allesbehalve. De 39-jarige is longspecialist en werkt in het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis in Bergamo. Vandaar dat ze op de omslag geen designerjurk draagt, maar een witte jas en een mondmasker aan haar hand.

De cover met longarts Catarina Conti. Beeld Vanity Fair

Hoofdredacteur Simone Marchetti heeft het hele blad opgedragen aan de artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere helpers in Bergamo, het epicentrum van de uitbraak, mensen die momenteel logischerwijs wereldwijd worden aanbeden en geprezen. Toch staat er als kop bij de reportage over Conti: Non chiamateci eroi, noem ons geen helden.

Alle inkomsten die Vanity Fair Italië met dit nummer verdient gaan naar het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis in Bergamo (Cécile Narinx)

Gloria Gaynor, Queen en Dolly Parton: (herschreven) liedjes uit de thuisquarantaine - 26 maart

Muziek lijkt soelaas te bieden voor de miljoenen mensen die wereldwijd in thuisquarantaine zitten. Op het internet verschijnt de ene na de andere parodie op nummers (vaak klassiekers) met herschreven quarantaine-teksten. Zoals die van de Britse blogger Victoria Emes, die in haar blauwe old school fitness-pakje voor de camera staat terwijl ze een variant op Gloria Gaynor’s I Will Survive zingt. Of JoJo’s Leave (Get Out), die de nieuwe titel Chill (Stay In) heeft gekregen.

Hier de clip van Victoria Emes:

En hier JoJo met Chill (Stay In):

Een andere aangepaste klassieker: de Coronavirus Rhapsody, een variant op, natuurlijk, Bohemian Rhapsody. De parodie is geschreven door de Amerikaanse comedian Dana Jay Bein (41). ‘Is this a sore throat, is this just allergies? Caught in a lockdown, no escape from realities,’ stond in het begin van zijn Twitterdraadje dat inmiddels viraal is gegaan.

‘Ik had een beetje last van mijn keel en begon ‘is this a sore throat?’ te zingen, zoals de openingszin van Queen’s Bohemian Rhapsody,’ zegt Bein. ‘Het voelde alsof ik met bliksem werd geraakt. Ik ging zitten en schreef de parodie in zeven minuten.’

Bein deelde de tekst op Twitter en moedigde mensen aan het te zingen, dat op te nemen en een eigen versie van het nummer te delen. Zijn tweet werd bijna tweehonderdduizend keer gedeeld en op YouTube verschenen meer dan veertig versies.

Ook in Nederland worden spontaan corona-liedjes gemaakt. Steph Morrow (30) en Alice Lewis (29) waren allebei thuis in Amsterdam toen ze een variant op Dolly Parton’s Jolene begonnen te zingen. ‘Ik zat in de huiskamer gitaar te spelen en Alice begon ‘quarantine’ in plaats van ‘Jolene’ te zingen,’ zegt Morrow. ‘Een half uur later was de tekst af, anderhalf uur later hadden we de video gemaakt.’

Bekijk Quarantine van Steph Morrow en Alice Lewis hier.

De huisgenoten deelden het nummer in eerste instantie alleen met mensen om hen heen. Een vriend vroeg of hij het op Reddit kon plaatsen, waar het nummer inmiddels bijna tienduizend keer omhoog is gestemd. Morrow: ‘Als ik had geweten dat het zo zou worden opgepakt, had ik voor het opnemen misschien wel even mijn haar gewassen.’ (Melisa Can)

Lokale kranten in nood, advertentiemarkt ‘volledig ingestort’ - 26 maart

Uitgevers van lokale en regionale huis-aan-huisbladen hebben acuut behoefte aan extra overheidssteun. Doordat de advertentiemarkt ‘volledig ingestort’ is, wordt het lastig gratis kranten nog wekelijks uit te brengen, schrijft de branchevereniging voor lokale nieuwsmedia NNP in een brief aan het kabinet.

‘De advertentiemarkt is volledig ingestort, dat was onze belangrijkste bron van inkomsten’, zegt NNP-voorzitter Roy Keller.

‘De kosten om een krant te laten drukken en bezorgen zijn ineens veel hoger dan de opbrengst. Zo’n tegenvaller kunnen de meeste leden best een paar weken opvangen, mede dankzij algemene steunmaatregelen van het kabinet, maar dit gaat maanden duren. De logische oplossing lijkt dan: minder uitkomen. Maar dat zou verkeerd zijn. Juist in een periode waarin er extra veel behoefte is aan informatie, moeten we wekelijks verschijnen. Daar hebben we hulp bij nodig.’

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten slaat alarm. Voor krantenbedrijven kan een omzetdaling van 10 procent al fataal zijn, waarschuwt de NVJ in een brief aan het kabinet. Nu al wordt flink bezuinigd, onder andere door minder freelancers in te huren.

Lokale media worden gefinancierd door gemeenten, maar de verenigingen doen ook een beroep op minister Slob (media). Hij laat weten dat de kwestie zijn aandacht heeft. Recentelijk bleek al dat het slecht gaat met NDC Mediagroep, uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Dagblad van het Noorden.

Als de uitgever niet binnen twee jaar kan aantonen zelfstandig verder te kunnen, wordt NDC verkocht, zei de directeur tegen regionale omroep RTV Noord. Het coronavirus maakt de situatie zo penibel dat NDC een beroep doet op het noodfonds van het kabinet. (Menno van Dongen)