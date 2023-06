Best Kept Secret 2023 (woestijneditie) komt wat aarzelend op gang — maar de ontdekkingen liggen voor het oprapen

Het is zweten op festivaldag één van het Hilvarenbeekse Best Kept Secret (BKS): ja, het wordt een woestijneditie. Gelukkig volgt de eerste echt goede show nog voor het vallen van de avond.

Het eerste grote zomerfestival, het eerste echt warme zomerweekend. Best Kept Secret te Hilvarenbeek mag niet klagen met het weerbeeld voor de komende dagen: 30 graden in aantocht, een weekend lang.

Maar wie het terrein bij recreatiepark Beekse Bergen oploopt op de vroege vrijdagmiddag, ziet toch ook het bekende schrikbeeld dat dit op zich prachtige festivalterrein nu eenmaal ook altijd levert, bij de juiste omstandigheden.

Wind en warmte op BKS 2023. Beeld Nick Helderman voor de Volkskrant

Het heeft al even niet geregend én er staat een stevige wind dus het fijne zand rond de recreatieplas waait in dikke wolken over het publiek. En in de ogen. En in de mond en in het platbrood met tonijn.

De geoefende Best Kept Secret-ganger weet het dan al: ja, het wordt zo’n woestijneditie. We willen van mondkapjes natuurlijk niets meer weten, maar ze zouden nu toch weer handig zijn geweest.

BKS komt altijd wat aarzelend op gang, anders dan bijvoorbeeld Lowlands, waar het festivalterrein zo’n beetje wordt bestormd als de poorten opengaan. Een flink deel van het Hilvarenbeekse publiek lijkt de vrijdagse werkdag nog even af te maken en dan pas af te reizen.

Op het hoofdpodium blijft het tot het begin van de avond leeg dus headliners zijn er ook nog niet. Maar in de kleinere tenten rond de plas en aangrenzende bossen wordt vanaf twee uur ‘s middags toch al een stevig programma afgedraaid.

Beeld Nick Helderman voor de Volkskrant

Een smerig gitaartje was welkom geweest

Of nou ja, stevig? In de festivaltent genaamd Two speelt het Zwitsers-Ecuadoraanse broederduo Hermanos Gutiérrez, ingetogen en rustig deinende filmmuziek, met hints naar spaghettiwesterns. Mooie muziek, maar toch meer iets voor op de draaitafel op zondagochtend. Een paar tenten verderop zingt de Mexicaanse zangeres Silvana Estrada ook vrij bedachtzame, Spaanstalige pop die we ooit heel wreed ‘wereldmuziek’ noemden.

Het is net wat te kalm voor de aftrap van dat eerste en zo lang verwachte grote popfestival. Een smerig gitaartje was welkom geweest.

Dat komt natuurlijk wel, een beetje geduld. De Amsterdamse indiefavorieten Personal Trainer doen net alsof het niet bloedheet is op het podium van tent Two en spelen de liedjes van hun succesplaat Big Love Blanket van vorig jaar alsof ze in een kleine club staan. Lekker intens. De toetsenist trekt eerst zijn plastic sloffen uit en daarna toch ook maar zijn beige pantalon: een prima show, met veel beleving.

Personal Trainer op BKS 2023. Beeld Nick Helderman voor de Volkskrant

Onweerstaanbare show van Belgisch elektronische prototechnopop-duo

Echt goed wordt het daarna ook, nog voor de avond valt. Het Belgische duo Charlotte Adigéry & Bolis Pupul zet de eerste onweerstaanbare show neer in Two. De elektronische prototechnopop van de twee is live minstens zo dwingend als op het debuutalbum Topical Dancer: iedereen komt in beweging bij een spectaculair goed uitgevoerd Haha, waarbij zangeres Adigéry haar cynische lachje eindeloos herhaalt, tegen een strak lichtdecor van priemende rode spots.

Charlotte Adigéry tijdens Best Kept Secret 2023. Beeld Nick Helderman voor de Volkskrant

Het festival had dit optreden even nodig. Het kan een opmaat zijn naar veel meer moois: op vrijdagavond de aanstormende popster Caroline Polachek, op zaterdag Young Fathers, op zondag het monument van de elektronische muziek Aphex Twin.

En natuurlijk de vele ontdekkingen die voor het oprapen liggen, in soms minuscule podia die niet eens in het blokkenschema vermeld staan. Zoals een glazen container waar ‘geheime’ shows van vaak lokaal talent gepland staan, en waar je simpelweg langs moet lopen om te zien wat er speelt.

Op vrijdag staat de band Andy & the Antichrist uit het Limburgse Horst er te zweten, voor een man of twintig publiek, dat na een show van een kwartier toch ook maar even schreeuwt om een toegift. Op het festivalsfeertje is niets aan te merken, al op dag één.