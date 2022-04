Bern op het program? Dan mag u deze plekken niet overslaan, vindt kenner Sally De Kunst

Bern Beeld Joost Stokhof

‘Qua grootte een provinciestad, maar eentje met internationale flair’, zegt Sally De Kunst over Bern, de hoofdstad, of officieel gezegd de bondsstad van Zwitserland. Bern is met zijn 128 duizend inwoners de vijfde stad van het land, maar ligt wel heel centraal, in een (dik) uur ben je in Lausanne, Zürich of Luzern. De Kunst (47), kunsthistoricus, conservator en manager, is sinds vorig jaar directeur van het Museumsquartier in Bern, een samenwerkingsverband van elf instellingen, niet alleen musea, die allemaal in dezelfde wijk in een ronding van de rivier de Aare liggen. Ze woont nu een jaar of zes in Fribourg, een stad vlak bij Bern, en komt dagelijks in de hoofdstad. ‘Bern is opvallend relaxed, vriendelijk en gezellig’, zegt ze. ‘De historische 15de-eeuwse binnenstad, met al die overdekte straten met bogen, is vooral ook heel mooi. En we hebben de Aare, die als een levensader door Bern kronkelt.’

Museumkwartier

Sally De Kunst: ‘Het Museumsquartier is een cluster van musea, een gymnasium, een bibliotheek en het stadsarchief. Het idee is dat we in de komende jaren samen projecten en een nieuwe stadsruimte ontwikkelen. Mijn bureau staat centraal in het kwartier, het is een glazen container over de haag tussen het Bernisches Historisches Museum en het Museum für Kommunikation. De musea in het kwartier presenteren vaak maatschappelijk relevante tentoonstellingen vanuit onverwachte invalshoeken. Het Naturhistorisches Museum heeft nu de tentoonstelling Queer, over gender en seksuele geaardheid bij dieren en mensen, en het Alpines Museum sprak met mensen in Noord-Korea over de bergen, maar ook over veel meer thema’s.’

Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 15

Alpines Museum der Schweiz, Helvetiaplatz 4

Rösti en Kartoffelstock

‘Er zijn weinig restaurants in het Museumsquartier, maar Kirchenfeld is een klassieker. Het restaurant is sinds 1882 gespecialiseerd in de Zwitserse keuken: Kalbsgeschnetzeltes, Schweinsbratwurstschnecke, rösti, Kartoffelstock, dat soort gerechten. En de ober is een Nederlander.’

Kirchenfeld, Thunstrasse 5

IJskoud met de stroom mee

‘Er is niets heerlijkers dan zwemmen in de Aare. Je kunt een stuk met de stroom mee drijven met je kleren in een waterdichte tas die meteen een boei is. Het kan ijskoud zijn, maar dat went. Ik ga vaak de rivier in bij camping Eichholz, vanaf daar drijf ik terug richting het Museumsquartier, voorbij het Tierpark, met de steenbokken en de pelikanen, en in de verte torent het parlement boven alles uit. En dan het water uit ter hoogte van het Marzilibad en een framboos-gemberijsje halen bij Gelateria di Berna. Voor hun roomijs staan de Berner en Bernerinnen een half uur in de rij.’

Gelateria di Berna, Marzilistrasse 32

Openluchtbaden

‘De openluchtzwembaden van Bern, vlak naast de Aare, zijn allemaal gratis. Ik hou het meest van het populaire Marzilibad, waar de rivier snel stroomt. Dicht bij het Marzilibad zit bovendien Marzilibrücke, een restaurant met een binnentuin, waar ik in de zomer onder de prachtige kastanjebomen graag pizza eet.’

Freibad Marzili, Marzilistrasse 29

Restaurant Marzilibrücke, Gasstrasse 8

Schaken achter het parlement

‘Regering en parlement zetelen in het statige parlementsgebouw, het Bundeshaus. Achter het Bundeshaus is een terras, waar altijd een bonte mix van toeristen, jongeren en mensen uit de buurt neerstrijkt en soms een partij schaakt, er is een groot schaakbord. Vanaf het terras heb je een geweldig uitzicht over het Berner Oberland.’

Bundeshausterrasse

Tienduizend knopen

‘Een van mijn favoriete winkels in de oude stad is Bazaar58, een zaak met tienduizend knopen en garen en naalden. Ik maak zelf kleren en vind het een magische winkel.’

Bazaar58, Gerechtigkeitsgasse 58

Lerarenkamer

‘En Progr is leuk in de oude stad. Een voormalig gymnasium dat nu een artistiek centrum is. De turnhal van de school is een concerthal geworden en de lerarenkamer een café en kunstboekhandel.’

Stiftung Progr, Waisenhausplatz 30

Lorraine

‘Lorraine en Breitenrain zijn wijken in opkomst. De Zwitserse alternatieve cultuur is bloeiend hier. Lorraine heeft veel kringloopwinkels of Bröcki’s, waarmee ik bijna mijn hele huis heb ingericht. Werkstadt, ook in Lorraine, is een café en winkel met chocola en plaatselijke producten. Een collectief van architecten en designers heeft het pand opgeknapt en staat zelf achter de bar. En Café Kairo is een aanrader, een concertpodium met een betaalbare vega-keuken.’

Bärner Brocki, Hofweg 5

Werkstadt Lorraine, Lorrainestrasse 20

Café Kairo, Dammweg 43

Brandweerkazerne

‘In de voormalige brandweerkazerne in Breitenrain, de Alte Feuerwehr Viktoria, zijn start-ups gekomen, zoals een boksschool, een fermenteerkeuken, een weverij, een bibliotheek voor dingen. En achter de hoge deuren, waar vroeger de brandweerauto’s uit kwamen, staan nu de tafeltjes van restaurant Löscher. Ik haal ’s middags wel eens een Afghaanse of Eritrese lunch bij Verein Gastwerk, een takeaway gerund door vluchtelingen.’

Alte Feuerwehr Viktoria, Viktoriastrasse 70

Inclusief restaurant

‘In de universiteitsbuurt Länggasse noem ik graag Provisorium46, een inclusief restaurant waar mensen met een beperking meewerken aan lekkere gerechten, en café bar Sattler, aangenaam café met goeie koffie.’

Provisorium46, Muesmattstrasse 46

Caffè Bar Sattler, Mittelstrasse 15

Oase

‘Heel fijn, op een zondagmiddag langs de Aare de stad uit wandelen en dan in de tuin van Zehendermätteli iets drinken of eten. Dat is zo’n prachtige plek, werkelijk een oase.’

Zehendermätteli im Glück, Reichenbachstrasse 161

Zwemmen tussen de toppen

‘Ongeveer een uur met de trein vanuit Bern ligt het Alpendorp Kandersteg. Daar ga ik weleens wandelen in de bergen: van Kandersteg met de kabellift naar Sünnbuel en van daar over de Gemmipas naar Leukerbad, over bergpaden en langs bergmeren, sensationeel. En dan op het einde ontspannen in de thermen van Leukerbad, met een blik op de bergtoppen. Het is als zwemmen in een ansichtkaart.’

Thermen Leukerbad, Rathausstrasse 32, Leukerbad