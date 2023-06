Berlijn verdwijnt in het gat van de geschiedenis

Bertholt Brecht (1898-1956), dichter, schrijver en toneelregisseur. Beeld Bettmann Archive

Berlijn, 16 juni 1960

Berlijn was licht, open, naar alle kanten uitgestrekt – met die typische overweldigende energie die je uitput (dat overkomt mij tenminste).

Voor het eerst zag ik een compleet nieuw Berlijn, met nieuwe functies die verrijzen op het karkas van de oude stad waarvan het oude stratenplan grotendeels intact is gebleven.

Met een schok realiseerde ik mij hoe veel van de oude stad geschiedenis is geworden – vooral het centrum, dat zo tijdloos en onverwoestbaar leek; de drukke zakenwijk tussen de Potsdamer Platz en de Friedrichstrasse en de historische woonwijken in het Tiergarten-district.

Vijf jaar geleden overheerste nog het oude Berlijn, al was het in de vorm van puinhopen en ruïnes; het nieuwe leven bivakkeerde op de resten. Nu is de oude stad, dat toneel van vitaliteit, nachtmerries en illusies, in het gat van de geschiedenis verdwenen, voor de ogen van de degenen die er getuige van waren...

Maandagavond ben ik met M. naar het theater gegaan, in de communistische sector in het oosten van de stad. Het was het voormalige Theater am Schiffbauerdamm, waar Brecht tot aan zijn recente overlijden de regie voerde. Het hele gebied rond het theater, eens het krioelende middelpunt van de stad, was leeg, nagenoeg uitgestorven.

George Kennan (1904-2005), Amerikaans diplomaat. Ingekort fragment uit Sketches from a Life. Pantheon, 1989.