Bergman Island speelt een verrukkelijk spel met de barre en toch paradijselijke locatie ★★★★☆

Vicky Krieps en Tim Roth in ‘Bergman Island’.

Alsof ze een magische wereld betreden: zo moet het voelen voor geliefden en filmmakers Chris en Tony, als ze vanaf de veerboot Fårö oprijden. Dit kleine, dunbevolkte Zweedse eiland is immers de plek waar hun favoriete cineast Ingmar Bergman (1918-2007) enkele van zijn meesterwerken realiseerde, waar hij woonde en begraven werd. Chris en Tony kennen de vlakten, bossen en binnenmeren van het eiland, ook al is dit de eerste keer dat ze er voet aan land zetten. Hun ogen zijn al vaak op Fårö geweest.

Zo begint het verrukkelijke spel dat Bergman Island speelt met de barre en toch paradijselijke locatie. Scenarist en regisseur Mia Hansen-Løve laat haar hoofdpersonages op het eiland in schrijfretraite gaan: Bergman had meerdere huizen op Fårö, die tegenwoordig als residentie voor kunstenaars, auteurs en onderzoekers dienen. Tony en Chris hebben hun dochtertje bij oma achtergelaten, zodat ze nu creatieve meters kunnen maken. In de woning die figureerde in Scènes uit een huwelijk (1973) schrijven ze aan hun scripts, die net als veel drama’s van Bergman (en Hansen-Løves eigen film) gaan over de troebele onderstromen van menselijke verhoudingen.

Tussendoor zwerven ze samen en alleen rond. Tony, net als Bergman een gevierd regisseur met een voorkeur voor vrouwelijke hoofdpersonages, doet mee aan de Bergman Safari; Chris zoekt het huis uit Bergmans eerste van vijf Fårö-speelfilms, Såsom i en spegel (1961). Natuurlijk vindt ze het niet. Het huis werd voor de film gebouwd en naderhand afgebroken.

Een ander Fårö

Een eiland afspeuren naar een niet-bestaand huis: het benadrukt mooi hoezeer het fysieke Fårö overvloeit in een landschap van de geest, zowel bij Hansen-Løve als Bergman. Ze tonen ook elk een heel ander Fårö. Bij Bergman is het een woeste plek die de innerlijke worstelingen van zijn personages tastbaar maakt. Oorspronkelijk wilde hij het familiedrama Såsom i en spegel op de Schotse Orkneyeilanden draaien, maar de producent vond dat te duur en suggereerde Bergman een kijkje te nemen op Fårö. ‘Om het plechtig uit te drukken zou je kunnen zeggen dat ik mijn landschap gevonden had, mijn werkelijke thuis’, schreef Bergman in zijn autobiografie Laterna magica (1987). ‘Om het wat lichter te formuleren zou je kunnen spreken van liefde op het eerste gezicht.’

Vanaf dat moment eiste het eiland herhaaldelijk een hoofdrol op. De gespleten protagonisten uit Persona (1966) raken elkaar kwijt op de winderige steenstranden. De echtelieden die in Skammen (1968) een burgeroorlog doormaken, strompelen door een apocalyptisch gebied vol knoestig hout. De mentaal uitgeputte kluizenaar uit En passion (1969) zakt ineen tegen een boom die met zijn kromme stam de vorm van zijn rug uitspaart. Wanneer Bergmans antihelden zich binnenskamers terugtrekken, blijf je via de vensters glimpen opvangen van de bossen of de kust – vergezichten die geen werkelijke ontsnapping bieden.

Andrej Tarkovski en Het offer De Russische cineast Andrej Tarkovski (1932-1986) was een groot bewonderaar van Ingmar Bergman en wilde zijn postapocalyptische drama Het offer (1986) niet alleen met Bergmans vaste cameraman Sven Nykvist opnemen, maar ook op Bergmans lievelingslocatie Fårö. Maar tijdens de Koude Oorlog was Fårö militair terrein en dus verboden voor buitenlanders. Daarom week Tarkovski uit naar het nabijgelegen eiland Gotland, waar hij een vergelijkbaar landschap aantrof. Geen wonder dat vaak wordt gedacht dat Het offer wel degelijk op Fårö is gedraaid.

Uitwaaien

Hoe anders voelt het Fårö van Hansen-Løve (Eden, L’avenir). Bergman Island mag vrij stromen en uitwaaien, alsof de film zelf op vakantie is. Chris en Tony, ontspannen vertolkt door Vicky Krieps en Tim Roth, nemen de dagen zoals ze komen, en daar voegt het landschap van de film zich naar.

Chris blijkt steeds meer het echte hoofdpersonage van de film. Ze ontmoet local Hampus (Hampus Nordenson), die haar plekken wil tonen die je als toerist niet snel te zien krijgt, en die ook bij Bergman onontgonnen blijven. Dus wandelen de twee flirterig door het duingebied Ulla Hau en dollen in de warme zee aan het windvrije noordstrand. De hemel is zonnig en helder in Bergman Island, in tegenstelling tot de sombere panorama’s waar Bergman en zijn cameraman Sven Nykvist zo van hielden. Waar in Bergmans Fårö-films telkens de omineuze misthoorn klinkt, baadt Hansen-Løves eiland in zorgeloze harpmuziek.

Het past allemaal bij een film die Bergman eert zonder in kwezelige na-aperij te vervallen. In een vroege scène bladert Chris stiekem door Tony’s notitieboek en ontdekt ze pornografische tekeningen en schrijfsels die een affaire suggereren. Een klassiek Bergman-Fårö-moment, en toch ook niet: in Såsom i en spegel, Persona, Vargtimmen (1968) en En passion neuzen de personages eveneens in andermans spullen, met grote dramatische gevolgen. Die lijken hier uit te blijven, althans, aan het oppervlak. Wat zegt dat over de innigheid of omzichtigheid van Chris en Tony’s relatie?

Parallellen en spiegelingen

Bergman Island werpt wel meer vragen op, zeker in de tweede helft. De film versmelt dan met Chris’ nog onvoltooide scenario, The White Dress. Terwijl ze er uitgebreid over vertelt aan Tony (echt geïnteresseerd is-ie niet), zien we hoe op een bruiloft de nooit ontladen jeugdliefde van Amy (Mia Wasikowska) en Joseph (Anders Danielsen Lie) opbloeit. Misschien is het een autobiografisch gegeven, misschien ook niet; in ieder geval situeert Chris The White Dress op Fårö, zodat er allerlei parallellen en spiegelingen tussen de verhaallijnen ontstaan.

Dat klinkt wellicht geforceerd of ondoorgrondelijk, maar laat het maar aan Hansen-Løve over om van dergelijke weerkaatsingen een bijzonder aangename, licht weemoedige verdwaaltocht te maken, daar onder de zomerzon van Fårö. Met dank ook aan Abba, nóg een Zweeds cultureel exportproduct dat Hansen-Løve liefdevol naar haar hand zet.