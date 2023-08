‘Bergafwaarts’ bewijst: infantiele televisie daadwerkelijk leuk maken is zo makkelijk nog niet

Weinig tv-programma’s zo inspiratieloos als terugkijkcompilaties, waarin een willekeurige verzameling pratende BN’er-hoofden zich verwondert over fenomenen uit de goeie ouwe tijd. Omroep Avrotros heeft er inmiddels een heel genre van gemaakt, want in Het beste van... zagen we de afgelopen jaren al het beste van de jaren negentig, het beste van Toppop, én het beste van Queen, Abba en Elton John. Het format is simpel: graai een hoop fragmenten uit de grabbelton en laat de BN’ers dingen zeggen als ‘wauw!’, ‘ja, dat was wat, hè’, of ‘hoe bizar is dit?’.

Nee, wijzer worden we niet van deze programma’s, die op niets anders drijven dan gemakzuchtige nostalgie. Toch kan ik niet ontkennen dat het programma me wél te pakken had met Het beste van 50 jaar Te land, ter zee en in de lucht, een vierluik waarvan zaterdag het laatste deel werd uitgezonden. Het iconische Tros-programma kwam in 2011 roemloos ten einde, nadat ‘amusement’ op de publieke omroep plots een vies woord was geworden. Het medium televisie zou daarna nooit meer helemaal hetzelfde zijn, want een gigantisch deel van mijn tv-jeugd ging toch echt op aan al die mensen die met zelfgebouwde constructies te water gingen, de lucht in schoten of van een instabiele racebaan af sjeesden.

In Het beste van… is dat allemaal weer ‘absurd’, ‘bizar’, of ‘krankzinnig’, maar het werkt wél, omdat het even herinnerde aan een absurd programma, waarvan je je toch vooral afvroeg waarom het ooit heeft moeten stoppen.

Operazangeres Francis van Broekhuizen analyseert oude beelden uit ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Beeld AVROTROS

Verblind door nostalgie besloot ik eens op zoek te gaan naar de erfenis van het programma. Ik belandde op Veronica, waar Bergafwaarts, op vrijdagavond uitgezonden tussen knallers als Mountain Rescue: Nieuw Zeeland en Border Security: Canada, alle potentie leek te hebben om een heerlijk infantiele culthit te worden. In dit door een kauwgommerk zwaar gesponsorde programma moeten de deelnemers in de besneeuwde Oostenrijkse bergen strijden om de eretitel ‘Coolste Persoon van de Zomer’. Daarbij hebben we het voorrecht om te zien hoe een militair uit Andijk, een bollenboer uit Den Helder en een mondhygiënist uit Amsterdam van een berg af sleeën, een sneeuwpop bouwen of een sneeuwballenstrijd uitvechten. Dat gebeurt geregeld in zomerkleding, want je moet natuurlijk wel écht koel zijn om de Coolste te worden.

Misschien was het de ramptoerist in mij die tóch even wilde kijken, omdat Bergafwaarts een van de grootste kijkcijferflops van het jaar is, met gemiddeld hooguit 20.000 kijkers (dat is niet erg veel). Tja, blijkbaar is het toch nét niet leuk genoeg om te zien hoe een bollenboer en een mondhygiënist van een berg af sleeën.

Nee, infantiele televisie daadwerkelijk leuk maken is zo makkelijk nog niet. Misschien kan Talpa toch beter investeren in een herstart van Te land, ter zee en in de lucht. Het is de hoogste tijd.