‘Beperking’ is het verkeerde woord voor de indrukwekkende dansers in ‘A Way to B’ ★★★☆☆

‘A Way To B’

‘Een handicap wordt geboren in de blik van de ander,’ valt in A Way to B te lezen op het t-shirt van Jordi Cortés Molina. Hij is de choreograaf van het in Barcelona gevestigde danscollectief Liant La Troca, dat bestaat uit mensen met een lichamelijke beperking – al is ‘beperking’ het verkeerde woord voor de indrukwekkende prestaties van het ensemble, of voor de persoonlijke dansperformances die de leden in A Way to B zelf creëren. Documentairemaker Jos de Putter en dansfilmer Clara van Gool willen met hun tussen die filmvormen vervloeiende samenwerking eveneens de blik van de toeschouwer schoonspoelen. Dat lukt vooral wanneer mensen als de spastische Desi over hun leven praten. Of wanneer de film, die wat meer de diepte had mogen opzoeken en niet genoeg grip krijgt op Cortés Molina’s poëtisch-confronterende choreografieën, zich laat meeslepen door een intieme dans in de woonkamer, in het Olympisch stadion of aan een caféterras.