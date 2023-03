Benny Sings op zoek naar een groter publiek: ‘‘Hit, hit, hit!’ scanderen mijn vrouw en ik soms op de bank’

Benny Sings (rechts) en Kenny Beats. Beeld Pierre Zylstra

Een waar jubileum. Een respectabele twintig jaar zit singer-songwriter Tim van Berkestijn, alias Benny Sings, al in het vak. In de internationale popscene is Benny Sings een begrip. Met zijn Britse collega Rex Orange County heeft hij in Engeland met Who Cares? een nummer-één album gescoord dat ook nog eens de vijfde plek behaalde in de Amerikaanse albumcharts. En hij doet geregeld clubtournees in Japan. Maar vraag de gemiddelde muziekliefhebber in Nederland naar zijn favoriete Benny Sings-liedje en de kans is groot dat de reactie luidt: ‘Benny wie?’

Och, dat uitblijven van roem in Nederland vindt hij nou ook weer niet zo belangrijk, zegt Van Berkestijn per zoomverbinding vanuit Los Angeles. ‘Muziek maken is gewoon mijn manier van mijn brood verdienen. Dat voelt best lekker. Ik ben er dankbaar voor dat ik van mijn muziek kan leven, maar ik zou ook goed zonder kunnen.’

Zijn Amerikaanse maatje en collega-producer Kenny Beats (Kenneth Blume), ook bij het gesprek aanwezig, prikt door zoveel Hollandse nuchterheid heen en onderbreekt lachend met: ‘Hij liegt, hij liegt. Hij denkt dat hij zonder muziek maken kan, maar daar zou hij helemaal gefrustreerd van raken.’

Bij Van Berkestijn verschijnt een vage glimlach.

Misschien heeft Kenny Beats wel gelijk. Hij kan het weten. Blume, die Van Berkestijn al langer volgde, heeft intensief met hem samengewerkt en zijn nieuwe album Young Hearts geproduceerd. In Blume’s studio, van waaruit de verslaggever te woord wordt gestaan, sloeg Benny aan het jammen met jonge talenten als zangeres Remi Wolf en indierapper Choker. Daaruit ontstonden de nummers van Young Hearts.

Het is de eerste keer dat Van Berkestijn, die je ook met Benny mag aanspreken, de productie uit handen geeft. In zijn twintigjarige carrière nam de voormalige conservatoriumstudent sonologie, multi-instrumentalist (piano, gitaar, bas, klarinet en banjo) zanger en producer negen albums op met prettig in het gehoor liggende pop. Easy listening-juweeltjes van een begenadigd songschrijver die vooral in het buitenland hoog staat aangeschreven. Daarnaast was hij producer van artiesten als Wouter Hamel, Giovanca en Faberyayo van De Jeugd en Rex Orange County.

Benny: ‘Ik had Kenny gebeld omdat ik wilde dat mijn muziek door een groter publiek zou worden gehoord. Hij leek me, als sterrenproducer, de aangewezen persoon. En Kenny was meteen van: ‘O ja, natuurlijk kan ik dat, totally.’ Hij begon meteen het immense succes te schetsen dat de plaat zou hebben. Na het telefoontje zat er een glimlach vastgekoekt op mijn gezicht. Deels omdat het een geweldig gesprek was, maar deels ook omdat ik me afvroeg of Kenny’s woorden nou de real deal waren of van die typische LA-bluf.’

Beroemd in Japan

Er lag een muzikale verwantschap aan de basis van de samenwerking tussen Benny en Kenny. Blume, die al met grootheden als rapper Rico Nasty en de Britse punkband Idles werkte, gaf op Louie, zijn vorig jaar uitgekomen soloalbum, blijk van een voorliefde voor samples van obscure soul zoals die in vroege hiphop veel werden gebruikt. Bij Benny, die zijn eerste muzikale stappen in hiphop zette, hoor je een soortgelijke pluizige warmte die aan jarenzeventig-softrock en groovy fusion doet denken. Titelnummer Young Hearts heeft de relaxte verfijning van seventies-westcoastpop en de laatste single, Pyjamas, de zonnige melancholie van bossanova.

Maar naast hun overeenkomsten in muziek zijn Benny en Kenny elkaars tegenpolen. Waar Benny de bescheidenheid zelve is, is Kenny nogal uitgesproken. En als Benny schroomt voor iets te stellige uitspraken, neemt Kenny de honneurs waar.

Kenny: ‘Ik denk dat heel wat mensen denken dat we elkaars gelijken zijn omdat we samen hebben gewerkt aan dit project. Maar ik beschouw Benny als mijn mentor. Hij is een van de grootste songwriters die ik ken.’

Zie hij zichzelf als Benny’s ambassadeur?

‘Hell no, zijn evangelist!’

En Benny Sings kan, in Nederland in elk geval, nog wel zieltjes winnen. Want hoewel Benny een Nederlandse artiest/producer is met een enorme staat van dienst, is zijn muziek nooit echt doorgedrongen bij een groot publiek. Terwijl andere muzikanten vaak net zo enthousiast zijn over Benny als Kenny. Popster en gitarist John Mayer heeft zich al fan getoond. De bandleden van Kanye West zijn gek van Benny. Funk- en soulmeester Anderson Paak zat in de zaal bij een concert en zong alle nummers mee. Dat was tijdens een tournee in Japan, waar Benny een heuse popsterrenstatus heeft.

Daar noemen ze zijn muziek ‘happysad’, maar bitterzoet mag ook. Benny’s nummers zijn vaak tegelijk opwekkend en melancholiek en liggen altijd makkelijk in het gehoor. Het glimmende oppervlak geeft niet veel prijs van het muzikale vernuft en de verrassende akkoorden daaronder. En dat maakte dat Benny Sings in Nederland aan het begin van zijn carrière schromelijk over het hoofd werd gezien. Wat gemakkelijk in het gehoor lag, was toen in Nederland verdacht.

Uitgeknepen als een spons

Benny: ‘Mijn soort sentimentele feelgoodmuziek bestond toen amper in de Nederlandse indie-scene. De teneur was dat je heel ernstig en diep moest zijn, anders werd je niet serieus genomen. Mijn muziek werd te soft gevonden, te zeurderig. En dan had ik in 2005 mijn tweede album ook nog I Love You genoemd.’

De liedjesmaker was aan het begin van zijn carrière zelf niet eens overtuigd van zijn eigen kwaliteiten.

‘Het voelde niet alsof ik een echte songwriter was. Vaak genoeg dacht ik: ik weet bij god niet wat ik aan het doen ben. Alsof ik het aan het faken was.’

In 2015 heeft hij zelfs overwogen het bijltje erbij neer te gooien.

‘Na vier albums voelde ik me uitgeknepen als een spons. Van mijn vierde, Art, had ik het gevoel: dit is echt het beste wat ik kan maken. Bij mijn vijfde dacht ik: als deze niets doet op grote schaal ben ik kennelijk niet goed genoeg. Ik had me voorgenomen dan alleen met andere artiesten nog muziek te maken die wél werkt.’

Want dat is altijd zijn doel geweest: muziek maken die werkt, die eerder voor anderen een functie heeft dan dat het een middel is waarmee hij zich persoonlijk wil uitdrukken.

‘Ik hoef dat niet zo nodig. Zoals de bakker die zijn brood voor de mensen bakt, niet voor zichzelf, wil ik de man zijn die liedjes voor de mensen maakt.’

Wat hem dan deed besluiten om er toch mee door te gaan?

‘Tja, het klinkt misschien oppervlakkig maar John Mayer tweette rond die periode dat hij een fan van me was. Je hecht toch erg aan de mening van je collega-musici.’

Eindelijk bevestiging

Én hij werd gebeld door Stones Throw Records, het vermaarde onafhankelijke platenlabel in Los Angeles dat bekend is geworden met warme alternatieve hiphop ingebed in obscure jazz-, soul- en funksamples. Hij had al eerder contact gezocht, maar het bleef jaren stil. ‘En opeens bleek dat ze me graag een contract wilden aanbieden. Voor een Amsterdamse jongen als ik was dat de bevestiging dat ik officieel deel uitmaakte van het internationale songschrijversgilde.’

Waar hij in het verleden opzag tegen liveoptredens, is hij als podiumartiest ook een stuk zelfverzekerder geworden. Hij is er inmiddels van overtuigd dat hij het ambacht onder de knie heeft.

‘Bij de laatste drie albums had ik eindelijk het gevoel dat ik echt liedjes kan schrijven. Waar ik in het begin van mijn carrière in het duister tastte over hoe zoiets moest, waar het couplet of refrein zou moeten zitten, weet ik nu vrijwel automatisch waar het op de juiste plek is in de song. Het is allemaal makkelijker geworden.’

En mag Kenny daar nog iets aan toevoegen?

‘Ik wil niet dat dit een soort Van Gogh-ding wordt, waarbij mensen twintig jaar na zijn dood pas beseffen hoe goed zijn werk is. Ik wil dat hij nu de bekendheid krijgt die hij verdient.’

Benny glimlacht.

Vijf essentiële tracks uit twintig jaar Benny Sings Twist You Around (2003) ‘Het allereerste Benny Sings-liedje dat ik heb geschreven. Achter de piano, in Dordrecht nog, waar ik toen woonde. Echt gemaakt vanuit het idee: eens kijken of ik het wel kan, dat songschrijven. En ja, ik vind dat het nu nog een zekere muzikale magie heeft.’ Big Brown Eyes (2011) ‘Van mijn vierde album Art. De plaat waarop ik het beste van mezelf wilde geven. Het voelde een beetje als een eindexamen en dit is mijn best gelukte nummer. De tekst, de manier waarop de akkoorden elkaar opvolgen, de melodie. Alles.’ Not Enough (2019) ‘Het label Stones Throw Records had net gebeld om te laten weten dat ze geïnteresseerd waren. Met in mijn achterhoofd het soort muziek dat ze daar uitbrengen heb ik dit geschreven. Iets complexer en met wat meer jazzinvloeden dan mijn voorgaande werk.’ Loving Is Easy (door Rex Orange County) (2017) ‘Dit is mijn grootste hit geweest, al is het een nummer van Rex waaraan ik heb meegewerkt en dat ik heb geproduceerd. Ik ben zeker niet vies van een hit, hoor. Ik zit wel eens met mijn vrouw naar nieuwe songs te luisteren en als het goed zit, kijken we elkaar aan en scanderen we samen op de bank: ‘Hit, hit, hit.’ Rolled Up (2020) ‘Samen met de Canadese singer-songwriter Mac DeMarco. Was weer een grote stap om met iemand samen te werken waar ik een grote fan van ben. Bleek dat hij mijn muziek ook heel tof vond. Onze managers hadden contact met elkaar en daar rolde dit uit.’