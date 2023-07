Benno Tempel verruilt Kunstmuseum Den Haag voor Kröller-Müller in Otterlo, ‘dicht bij de ziel van Van Gogh’

Benno Tempel (tweede van rechts) in 2014 bij de ‘Victory Boogie Woogie’ van Mondriaan met premier Mark Rutte, burgemeester Jozias van Aartsen en de Amerikaanse president Barack Obama. Beeld ANP

Waarom verruilt u Den Haag voor de Veluwe?

‘Ik ben ongelofelijk verwend in Den Haag, met een wonderschone collectie, mooie tentoonstellingen en een goed educatieprogramma. En een fantastisch gebouw van Berlage. Daar kan weinig aan tippen. Ik was 36 toen ik hier als directeur begon, en nu 51.

‘Ja en dan komt Kröller-Müller voorbij, zo’n waanzinnige plek. Niet alleen het museum, ontworpen door Henry Van de Velde en Wim Quist, maar ook de paviljoens van Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld, de beeldentuin. Ik heb een voorliefde voor architectuur, ik voel me zielsgelukkig dat ik daarheen mag.’

De collectie van Kröller-Müller en het Kunstmuseum overlappen elkaar. Verruilt u feitelijk Piet Mondriaan voor Vincent van Gogh?

‘H.P. Bremmer was vanaf 1905 de kunstadviseur van Helene Kröller-Müller. Hij adviseerde ook een aantal particuliere verzamelaars van wie we de collecties nu in Den Haag hebben. In grote lijnen begint de verzameling van Kröller-Müller in de late 19de eeuw, toen schilders nog een venster op de verbeelding wilden bieden, zoals Renoir. Haar collectie eindigt zo’n zestig jaar later, dan ben je al Mondriaan voorbij, Brâncusi, Picasso… totale abstractie.

‘In Den Haag is de collectie opgebouwd langs kunsthistorische lijnen, bijvoorbeeld over het mensbeeld: denk aan Francis Bacon, Louise Bourgeois, Paula Rego. Kröller-Müller is wat avontuurlijker. Ze hebben bijvoorbeeld oude Chinese filosofenstenen, door de natuur gevormd. Ze passen verrassend goed bij de moderne en hedendaagse kunst, je kunt er zo een Brâncusi naast leggen. Kröller-Müller heeft na de oorlog bovendien veel sculpturen en installaties verzameld voor de beeldentuin.’

Het Kunstmuseum Den Haag is wel het museum van Mondriaan, maar Kröller-Müller is niet het Van Gogh Museum…

‘Kröller-Müller is óók het museum van Van Gogh, met bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen. Van Gogh trok altijd naar het landschap, of het nu in Den Haag, Nuenen, Arles of Auvers was. Als je dicht bij de ziel van Van Gogh wilt komen, dan moet je hem ervaren in de natuur. Op de Veluwe dus.’

Onder uw leiding is er veel veranderd. Het Gemeentemuseum werd omgedoopt tot Kunstmuseum en kreeg een overdekte tuinzaal. U breidde het Fotomuseum Den Haag uit, dat ook onder het Kunstmuseum valt, net als Escher in het Paleis. Maar uw droom om de Escher-collectie te verhuizen naar de voormalige Amerikaanse ambassade is niet uitgekomen.

‘Dat gaat nog wel gebeuren, hoor, mijn opvolger zal dat vast oppakken en verder brengen. Dat is voor Den Haag van enorm belang. We zitten nu alleen met een demissionair stadsbestuur, maar een museum is een organisatie met een lange adem.

‘Zulke veranderingen zijn een soort corvee. Niet dat het vervelende klussen zijn, maar ik bedoel dat ze in een organisatie op een zeker moment op je pad komen. Die naamsverandering van het Gemeentemuseum speelde bijvoorbeeld al tientallen jaren, daar moet je op zeker moment een knoop doorhakken. Maar ik ben vooral trots op alle verwervingen én tentoonstellingen die we hebben gemaakt. Daar draait het echt om in een museum.’

Kröller-Müller heeft grote plannen. De Japanse architect Tadao Ando ontwerpt een ondergrondse uitbreiding.

‘Op zich is die uitbreiding óók zo’n logische stap die wordt gedicteerd door het moment waar het museum in zit. Veel musea zijn de laatste jaren vernieuwd. Het Mauritshuis in Den Haag, het Rijksmuseum in Amsterdam en Paleis het Loo met een ondergrondse entree en uitbreiding, het Fries Museum met een nieuw gebouw, de aanbouw van de Lakenhal in Leiden, het Kunstmuseum Den Haag met een overdekte tuinzaal. Kröller-Möller is de laatste decennia niet veranderd, terwijl de collectie wel is uitgebreid en publieksaantallen zijn gestegen.’

Nederlandse architecten vragen zich af waarom de opdracht niet openbaar is aanbesteed.

‘Ik weet daar nog te weinig van, daar ga ik me nog in verdiepen. Ik heb Tadao Ando trouwens ooit ontmoet, het is een architect die fantastische musea heeft gebouwd. Ik kijk uit naar zijn plannen.’

Uw fifteen minutes of fame waren toch wel in 2014, na afloop van de nucleaire top in Den Haag. De Amerikaanse president Obama bracht toen een bliksembezoek aan de Victory Boogie Woogie van Mondriaan. Het haalde de wereldpers. Was dat vooraf geregeld of spontaan?

‘Een beetje van beide. We hadden alles in het werk gesteld om het mogelijk te maken. Het werk hing tijdelijk in een andere zaal, er stonden andere lampen opgesteld voor fotografen en tv-ploegen. De afsluitende persconferentie van de top in onze tuinzaal met president Obama en premier Rutte duurde veel langer dan verwacht. Na afloop wilden zijn medewerkers de president meteen weg hebben.

‘Gelukkig hadden we met burgemeester Van Aartsen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, een door de wol geverfde diplomaat. Hij trok Obama toch even mee. Obama vond het fantastisch om de Victory Boogie Woogie te zien. We hebben even gepraat over Mondriaan en de rol die hij heeft gespeeld in de Amerikaanse kunst. In die zaal hing ook ouder werk van Mondriaan. Toen Obama zich omdraaide zei hij: ‘Hé, is dit ook Mondriaan, de molen en de duintjes?’ Ik denk eerlijk gezegd dat Obama ook even kon ontspannen na die zware top.’