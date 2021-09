Benedict Cumberbatch excelleert als Britse spion in The Courier ★★★☆☆

Benedict Cumberbatch als Greville Wynne in The Courier.

Benedict Cumberbatch excelleert als de onopmerkelijke Engelse zakenman en spion Greville Wynne in een degelijke biopic met een passende boodschap: gewone mensen zijn tot grote veranderingen in staat. Wynne (1919-1990) speelde in de Koude Oorlog een cruciale rol als koerier van duizenden gelekte documenten van Oleg Penkovski, een hooggeplaatste Rus die de Engelsen informeerde over de locatie van kernraketten ten tijde van de Cubacrisis. Dat levert het nodige aftastende en antiglamoureuze spionagewerk op, tot de boel nadrukkelijk in de soep loopt. In de sterke laatste akte van The Courier ontpopt het spel van Cumberbatch (op dat moment 10 kilo lichter) zich tot een tour de force: de grote veranderingen eisen hun tol, zien we nadrukkelijk in zijn uitgemergelde gelaat.