Ben Howard krijgt het steeds meer naar z’n zin in Carré ★★★☆☆

Ben Howard in mei tijdens een concert in Madrid. Beeld Redferns

Ben Howard heeft een slechte reputatie. De Engelse zanger die ruim tien jaar geleden groot werd met het hitalbum Every Kingdom staat bekend om zijn korte lontje, ook op het podium. Hoe anders is dat maandag in Carré, waar hij zijn nieuwe vijfde plaat Is It? laat horen. Misschien komt het doordat hij is hersteld van de gezondheidsklachten die hij tijdens het maken van dit album kreeg, misschien is hij gewoon eens met het goede been uit bed gestapt. Het gevolg is in ieder geval dat hij in de loop van de avond steeds ontspannener en bevlogener oogt, en dat komt de muziek ten goede.

Zijn show begint zwak. Schuchter en zonder het publiek aan te kijken betreedt Howard het podium. De eerste nummers voert hij zonder bezieling op. Zijn stem, die warm en vol kan klinken, snijdt bij Couldn’t Make It Up schel en onprettig door het theater. De band doet zijn best en overspoelt Carré met indrukwekkende instrumentale segmenten, waarin zowel band als luisteraar zich helemaal verliest. Het is aan het begin van de set zelfs jammer als de vocalen erbij komen, terwijl die hier juist een hoofdrol zouden moeten hebben.

Maar hoe verder het optreden vordert, hoe beter het klinkt. Waar de nieuwe muziek van Is It? op het album niet altijd veel om het lijf lijkt te hebben, overtuigen de nummers live wel. Toch levert het oudere werk nog altijd de echte hoogtepunten. Op tweederde van de set laat Howard in I Forget Where We Were pas echt zijn emoties horen. Dan lijkt hij zich eindelijk open te stellen, en vertelt hij zelfs grapjes tussen de nummers door.

Het effect van Howards humeur op de kwaliteit van zijn muziek is opmerkelijk; zijn toenemende plezier maakt dit concert alsnog de moeite waard.