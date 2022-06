Ben Frost maakte een opera over een racistische moord, op basis van vernieuwend forensisch onderzoek

Componist Ben Frost Beeld Alar Kheradpejouh

Bij architectuur en opera denk je aan operahuizen waar klassieke stukken worden opgevoerd. De Australische componist Ben Frost (1980) combineert architectuur en muziektheater op een heel andere manier: voor een nieuwe productie in opdracht van het Staatstheater in Hannover, volgende week te zien tijdens het Holland Festival, liet hij zich inspireren door werk van het Londense bureau Forensic Architecture.

Forensic Architecture, in 2010 opgericht door de Israëlische architect Eyal Weizman, is geen traditioneel architectenbureau dat gebouwen ontwerpt; het opereert op het snijvlak van architectuur en forensisch onderzoek. Met hun reconstructies van plaatsen delict, die ze op eigen initiatief en in opdracht maken, willen ze inzicht scheppen en de waarheid boven tafel krijgen.

Frost leerde het bureau in 2015 kennen toen hij op Lesbos was om met kunstenaar Richard Mosse de vluchtelingencrisis te documenteren. Forensic Architecture gebruikte Frosts filmwerk als onderdeel van de bewijslast in een schipbreuk-casus waarbij 43 vluchtelingen verdronken. ‘Ik bewonder de manier waarop Forensic Architecture werkt: vanuit een menselijk perspectief, sprekend voor diegenen die een zwakkere stem of geen stem hebben’, zegt Frost. ‘Hun unieke vaardigheden worden door het brede publiek niet altijd begrepen; veel mensen denken dat architectuur draait om fancy huizen maken.’

Frost kreeg het idee om een stuk te maken over hun werk, en kwam al snel uit bij hun videoreconstructie van de moord op Halit Yozgat in Kassel (niet ver van Hannover). Op 6 april 2006 werd de 21-jarige Yozgat op klaarlichte dag in zijn eigen internetcafé tweemaal door zijn hoofd geschoten. Het was de negende van tien racistisch gemotiveerde moorden die tussen 2000 en 2007 werden gepleegd door de neonazistische Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Op de dag van de aanslag had undercoveragent Andreas Temme achter in het internetcafé gezeten. Hij zei dat hij niets had gehoord of gezien, en mogelijk eerder was vertrokken. De rechtbank accepteerde zijn getuigenis, maar uit het tegenonderzoek dat Forensic Architecture begon, werd duidelijk dat Temme op het moment van de moord in de winkel moet zijn geweest. ‘Het verhaal leende zich voor theater, juist omdat de zaak in belangrijke mate gaat over geluid, en hoe dat zich gedraagt in de ruimte’, zegt Frost.

Op de vraag wat zijn opera toevoegt aan het werk van Forensic Architecture, antwoordt hij dat de videoreconstructie ‘niet tot zijn recht komt als je het filmpje kijkt op YouTube of in een kunstgalerie’. ‘Het geluid wordt dan immers afgespeeld via een speakertje of koptelefoon, het beeld wordt ingekrompen tot een klein kader. In het theater kun je de fysieke ruimte gebruiken. Ik wist meteen: ik ga een speaker op het podium plaatsen om het geluid exact te reproduceren zoals het gedocumenteerd is, op twee meter afstand van de man die zei niets gehoord te hebben.’ Als je de knallen in de opera hoort, lijkt dat onmogelijk.

De mensen van Forensic Architecture stelden al hun materiaal aan Frost beschikbaar, maar waren niet creatief betrokken bij de totstandkoming van de opera. Frost: ‘Ik begrijp dat het belangrijk is voor Forensic Architecture om een gepaste afstand te houden tot de kunstwereld, om hun autoriteit op onderzoeksgebied te behouden. Maar we delen een wederzijds respect.’

Het decor is een spierwit één-op-één schaalmodel van het internetcafé, gebouwd op een uitgeprinte plattegrond, waarbij de deuren precies zo bewegen als in het echt. De tijdlijn die Forensic Architecture construeerde op basis van mobiele data en de getuigenissen van de vijf personen die in het 77 vierkante meter grote internetcafé aanwezig waren, heeft Frost per personage uitgewerkt in zanglijnen en bewegingen. De opera is opgezet als een soort canon, waarbij het verhaal zich gedurende twee uur zeven keer herhaalt, en de acteurs alle rollen één keer spelen.

De componist wil met zijn opera een ‘empathische ruimte’ creëren waarin de toeschouwer zich kan verplaatsen; het loskoppelen van personages van een bepaalde acteur maakt dat makkelijker. Het neutrale decor, waarin het interieur achterwege is gelaten, suggereert dat deze plek overal kan zijn.

‘The Murder of Halit Yozgat gaat over de dood van Halit, maar liever dan die af te wijzen of op zijn persoon te focussen, suggereer ik dat dit café en de misdaad die daar plaatsvond, een microkosmos is binnen een groter systeem van geweld.’ De vraag is volgens Frost niet wie de trekker overhaalde, maar: wie wist wat er stond te gebeuren, wie maakte het mede mogelijk, wie beschermde Halit tegen een groep terroristen? ‘Het echte geweld schuilt in de bescherming van agent Temme door de Duitse staat.’

Het ministerie besloot dat het onderzoeksrapport naar de rol van Temme en de inlichtingendienst in deze zaak 120 jaar lang niet publiek gemaakt mag worden; Halits vader, die zijn zoon dood in het café vond, zal er nooit bij kunnen. Frost: ‘Tijd wordt ingezet als een wapen tegen de slachtoffers. Dat zou niet mogen gebeuren in een goed functionerende democratie. Door dat voor het voetlicht te brengen, de tijd op te rekken, wil ik het publiek dwingen om de ‘architectuur’ achter dit verhaal te zien.’