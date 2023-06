Ben Folds is na vijftien jaar terug, met meer zelfinzicht en ambachtelijke liedjes ★★★☆☆

Met gemanicuurde close harmony-koortjes en weelderige gearrangeerde pianoballads kan Ben Folds haast als een anachronisme klinken in hedendaagse pop. Maar na een afwezigheid van vijftien jaar is de veelzijdige Amerikaanse singer-songwriter weer helemaal actueel. In But Wait, There’s More haalt hij die desastreuze verkiezingspersconferentie van Rudy Giuliani bij een tuincentrum aan, na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump: that freakshow in the landscaping parking lot.

Toch, de sarcast die ooit punkbandjes in korte broek hekelde in Rockin’ the Suburbs, draagt nu meer mededogen en zelfinzicht uit. In Kristine from the 7th Grade, een walsje in mineur, maakt Folds zich oprecht zorgen over een voormalig klasgenootje dat, met pseudowetenschap en bijbelcitaten op social media, ernstige wappieverschijnselen vertoont.

In Back To Anonymous legt hij zich erbij neer dat hij een artiest is die niet meer wordt herkend. Een mondharmonica onderstreept die status met zomerse gelatenheid. Alle liedjes zijn met ambachtelijke vernuft in elkaar gezet, maar verrassen na die lange afwezigheid toch net iets te weinig.

Ben Folds What Matters Most pop ★★★☆☆ New West Records/Integral Music