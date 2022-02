Beklemmende pluk- en plofklanken en humor op festival Alba Rosa Viva! ★★★★☆

Laetitia Gerards zingt een van de winnende composities, ‘Listen’ van de Nederlandse Primo Ish-Hurwitz (21). Beeld Foppe Schut

Huiveringwekkende verzen over verlammend verdriet tegenover een monoloog over tegenstrijdige denkbeelden en sociale bubbels; minimale maar veelzeggende middelen tegenover een rijke instrumentatie: thematisch en muzikaal staan de winnende stukken van de compositiewedstrijd op het Alba Rosa Viva! Festival mijlenver van elkaar, maar ze zijn, aldus de jury, van een even hoog niveau.

Germán José Mercado (32) uit Argentinië en de Nederlandse Primo Ish-Hurwitz (21) delen dus de prijs, voor, respectievelijk, ...Then the Bird Said, ‘Nevermore’... en Listen. En ook delen ze de publieksprijs, al was er afgelopen vrijdag in het Muziekgebouw in Amsterdam vanwege de hevige storm geen stemmend publiek aanwezig. Wel werd deze vierde editie van het festival opgenomen voor een uitzending op Radio 4.

Wie de opname beluistert, hoort hoe Mercado het gedicht The Raven van Edgar Allan Poe beklemmend verklankt, met pluk- en plofklanken uit cello en klarinet en plotselinge stilten. Mezzosopraan Barbara Kozelj zingt, klappert en dreunt met cellist Ella van Poucke mee. ‘Eindelijk een stuk met humor’, reageerde de jury op de theatraal sterke scène van Ish-Hurwitz, sprankelend vertolkt door sopraan Laetitia Gerards.

De Italiaanse Alba Rosa Viëtor (1889-1979) was een zeer gewaardeerde componist in de Verenigde Staten. Het naar haar genoemde tweejaarlijkse festival is, naast het stimuleren van jonge componisten, gericht op haar oeuvre en dat van andere vrouwelijke componisten.

Na het competitiegedeelte volgt een voortreffelijk uitgevoerd programma, beginnend met drie volmaakte liederen van Viëtor door Gerards. Poëtische klanken overheersen, van een nocturne van Lili Boulanger tot een dromerige pianosolo met geraffineerde modulaties van Calliope Tsoupaki.