Bekijk hier het nieuwe boek dat we lezen met de Volkskrant Leesclub

Na een beklemmend poëziedebuut en een adembenemende opvolger kwam Roelof ten Napel met een veel ingetogener werk en won daarmee de Grote Poëzieprijs 2022.

Dagen in huis is een bundel vol reflecties over een ervaring waarmee eenieder de afgelopen jaren noodgedwongen te maken kreeg: het eenzaam vertoeven in een kamer. Maar Dagen in huis is allesbehalve een coronabundel. Ten Napel neemt de tijd en de rust om na te denken over wat woorden zijn, wat handen doen en hoe we door ramen kijken.

