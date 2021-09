Beheerst sarcastisch en in schitterend zwart-wit vertelt Dear Comrades! over een Sovjetdrama uit 1962 ★★★★☆

Dear Comrades!

Vlak voordat in Dear Comrades! de hel losbarst, bereikt de film een opmerkelijk rustpunt. Dear Comrades! (Dorogie tovarishchi) speelt zich af begin juni 1962, in de Russische stad Novotsjerskassk, waar de arbeiders van de lokale locomotieffabriek in staking gaan. Hun lonen zijn drastisch gekort terwijl de prijzen van levensmiddelen in de Sovjet-Unie alleen maar stijgen. De opstand is een doorn in het oog van het gezag. Ook plaatselijk bestuurslid Ljoedmilla (Julia Visotskaja) pleit voor keiharde represailles. En dat terwijl haar dochter Svetka (Julia Boerova) zich tussen de demonstranten bevindt.

Herhaaldelijk moeten Ljoedmilla en haar medebestuurders vluchten voor de woedende menigte (het beheerst sarcastische Dear Comrades! zit vol nooduitgangen, tunnels, versperringen en stiekeme passages). En dan komt de Russische filmveteraan Andrej Kontsjalovski met dat vervreemdend vredige tableau: uitrustend op een bankje, ziet Ljoedmilla hoe in de struiken een hond haar puppy’s voedt. Het enige gelukkige familietafereel in de film, en een schril contrast met de erop volgende massaslachting.

Werkelijkheden botsen frontaal in Dear Comrades!, dat vorig jaar op het Filmfestival van Venetië de speciale juryprijs won. Kontsjalovski en co-scenarist Elena Kiseleva baseerden de film op het bloedbad van Novotsjerskassk, toen soldaten en KGB-scherpschutters het vuur openden op de demonstranten. De gebeurtenis, waarbij officieel 26 mensen omkwamen, verdween tot de jaren negentig in de doofpot: tijdens de opstand werd Novotsjerskassk afgesloten van de buitenwereld, nadien moesten alle inwoners geheimhouding beloven. Straten kregen nieuw asfalt omdat het bloed zich niet liet wegspoelen. De lijken werden elders gedumpt, in bestaande graven.

Het in zwart-wit gefotografeerde Dear Comrades! toont de hele operatie, van de ene bestuurslaag naar de andere, met de lucide blik van een ooggetuige die nauwelijks kan geloven wat ze ziet. Precies de positie van Ljoedmilla, die na de slachtpartij samen met KGB-agent Viktor (Andrej Koesev) op zoek gaat naar haar vermiste dochter.

Kontsjalovski en hoofdrolspeler Visotskaja portretteren Ljoedmilla als een bevoorrechte maar getergde vrouw die keihard uit haar schijnwereld valt. Zij en haar collega-bestuurders laven zich aan luxe producten terwijl voor de bevolking hongersnood dreigt; zonder realiteitszin spuwen ze versleten socialistische mantra’s, terugverlangend naar Stalins dagen. Toen wist je tenminste wie goed was en wie niet.

Een illusoire overzichtelijkheid, zo blijkt als Ljoedmilla’s vader (Sergej Erlisj) een in doodsangst gedrenkte brief uit 1922 voorleest. Dear Comrades! verwijst krachtig naar verleden én heden: waar de beelden het ene moment doen denken aan de strak gemonteerde massascènes uit Sovjet-propagandafilms als Pantserkruiser Potemkin (1926), roepen ze op het andere de bestorming van het Capitool in herinnering.

En dan vindt Kontsjalovski ook nog ruimte voor zogende puppy’s, zonlicht op een muur en kinderen die met hun paarden in het water spelen. Misschien dat dáár hoop gloort, terwijl de geschiedenis zich van bloedbad op bloedbad herhaalt.