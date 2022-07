Behalve racen kun je in F1 22 ook een luxeappartement inrichten voor je coureur ★★★★☆

Een momentopname uit een race in F1 22. Beeld Codemasters

Een sport en zijn professionele beoefenaars veranderen van jaar tot jaar niet zo vreselijk veel. Hier en daar wisselt een speler misschien van voetbalclub of gaat een basketballer verdiend met pensioen, maar radicale veranderingen doen zich zelden voor. Twee elftallen hobbelen niet opeens over een rond voetbalveld en in autoraces rijden voortaan de wagens niet achteruit.

Dus zijn de veranderingen bij games die diverse sporten zo natuurgetrouw mogelijk nabootsen, van editie op editie ook nooit zo wereldschokkend. Dat lot treft ook F1 22, de jongste uitvoering van de veelgeprezen computersimulatie van het Formule 1-circus, door Codemasters. De game verschilt zo op het eerste gezicht niet zoveel van F1 2021, F1 2020 en F1 2019 – of het moet zijn dat de naam van het spel dit keer is gereduceerd tot F1 plus de laatste twee cijfers van het jaartal.

Hoe verleid je als ontwikkelstudio de gamer dan toch weer tot zijn jaarlijkse aanschaf?

Geldklopperij

De zichtbaarste ingreep die Codemasters heeft gedaan, of beter gezegd: uitbreiding, is dan ook meteen de overbodigste en controversieelste.

Toegevoegd is F1 Life, waaronder we kennelijk het luxueuze leven moeten verstaan van een Formule 1-coureur. We krijgen een appartement toegekend dat we met mooi en knetterduur meubilair kunnen optuigen, te betalen met ‘pitcoins’, een virtuele munteenheid die je moet kopen met echte euro’s of kunt verdienen door wedstrijden te winnen.

Met die pitcoins kunnen we ook kleding aanschaffen van echte merken (is Verstappen nog steeds de ‘ambassadeur’ van G Star Raw?). Het woordje ‘geldklopperij’ dringt zich op.

Geen enkele aanschaf laat ons evenwel sneller door de bochten sjezen of brengt ons dichter bij een champagnedouche. Dat laatste zal een geruststelling zijn voor de fans van de F1-gamesserie. Want F1 22 blijft een racesimulator die het de gamer niet gemakkelijk maakt, omdat alles dicht bij de werkelijkheid blijft.

De aangepaste reglementen die de teams in het echte, lopende seizoen van de F1 kregen opgelegd, heeft Codemasters ook doorgevoerd in de game, zoals grotere velgen en het aanbrengen van winglets. De besturing is voelbaar anders dan in de versie van een jaar terug: de wagens lijken wat slomer en wat meer tegen het asfalt te plakken. Tegelijkertijd hebben de bolides minder de neiging om te glibberen en weg te glijden als je in de slipstream van een voorganger zit.

Gelukkig strijken de Britse gameontwikkelaars ook over hun hart voor de nieuwkomers. Die kunnen door wat knoppen in te drukken allerlei foefjes aanzetten waardoor ze niet geheel kansloos aan een race beginnen. En er zijn miniwedstrijden die je de perfecte start of pitstop leren.

Virtual reality

Voor wie zijn beleving nog verder wil uitdiepen en een vr-bril heeft rondslingeren, heeft Codemasters een virtualrealitycomponent toegevoegd. Het is niet perfect, maar dat is vr gewoon nog niet, hoewel zo’n zwaar duikbrilachtig vizier op je voorhoofd misschien de fysieke last van de helm van een F1-rijder weer bij benadering nabootst.

Opmerkelijk is dat je in virtual reality nog lager over het wegdek lijkt te razen. Het helpt je beseffen dat er komende zondag maar weinig ruimte zit tussen het asfalt van het Circuit Paul Ricard en de kampioensbillen van Verstappen.

