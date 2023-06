Behalve dat zangeres Sofia Jernberg blaasinstrumenten kunstig nadoet, is er weinig te beleven ★★☆☆☆

Sofia Jernberg Beeld Saga Sigurdardottir

Wat zo leuk is aan het Holland Festival, zegt ze tussen nummers door, is dat ze al een dag van tevoren met elkaar konden repeteren. Deze luxe, ontbrekend in de experimentele jazzscene van Sofia Jernberg, hoor je er niet aan af. In het kader van de 76ste editie van het Holland Festival staat de Zweedse zangeres zondagavond in het Bimhuis.

Voor de gelegenheid raapte ze een paar bekenden van haar bijeen: pianist Kit Downes, contrabassist Petter Eldh en op saxofoon en klarinet. De bedoeling was een concert als muzikale reactie op het schilderij Eroica I (1988) van de Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat dat de titel draagt van Beethovens Derde symfonie: Eroica.

Dat schilderij had je even moeten googelen. Het ziet eruit als een bekladde muur, met wat rode vlekken (bloed) en in een kinderlijk handschrift een paar keer ‘eroica’ en ‘man dies’. Het is Basquiats eerbetoon aan de toen net gestorven Andy Warhol en tegelijkertijd een klaagzang over de sterfelijkheid die blijkbaar toch ook helden treft. Zelf overleed Basquiat op zijn 27ste door een overdosis heroïne.

Maar dan nog, dit beeld is niet te rijmen met wat er klinkt in het Bimhuis. Jernberg, op het oog zo ontspannen dat het eerder onderkoeld lijkt, volgt met ‘oeh’ en ‘aah’ de melodielijnen in de linkerhand van de piano, de klarinet of saxofoon. Behalve dat ze de blaasinstrumenten kunstig nadoet, is er weinig te beleven. Møster lispelt met irritant veel valse lucht en Jernberg slaakt gekke kreetjes, hoog als een vogel. Sommige hoofden bewegen mee, opgejut door de percussieve contrabas en piano. Jernberg wekt verwonderd gelach op met haar gegromde boventonen, gefluit en gesis. Het is knap, maar het geheel komt afgeraffeld en slordig over.

Op het laatst komt Beethovens Eroica om de hoek kijken. In een minimalistisch setje klinken herhalingen van flardjes Beethoven. Het is alsof je belt met de Derde symfonie, maar zonder bereik. Hortend komt er af en toe iets herkenbaars door, maar verder versta je er niets van. Een krap uur later is het alweer bekeken: een dunne uitwerking van een bombastische boodschap.