Before/After is een strakke machine van surrealistisch videobeeld, toneelspel en dansperformance ★★★★☆

Before/After door Nite (Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, ASKO|Schönberg en Slagwerk Den Haag). Beeld Andreas Etter

Wanneer worden ervaringen herinneringen? En vooral: hoe? Vragen over het raadselachtige spel van onze geest met beleving, (des)illusie en verbeelding schieten door je hoofd, wanneer je je twee uur lang onderdompelt in de even ongrijpbare als overweldigende muzikale danstheatervoorstelling Before/After van Nite, een verbond tussen Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, ASKO|Schönberg en Slagwerk Den Haag. Regisseur Guy Weizman heeft zich met choreograaf Roni Haver vastgebeten in de groots opgezette mozaïekvertelling van de Duitse toneelschrijver Roland Schimmelpfennig.

Veertig personages telt Vorher/Naher (2001), in één hotel. Sommigen hebben namen, anderen zijn ‘de vrouw in de dertig’ of ‘de man in het schilderij’. De meesten zijn op doorreis en in verwarring over hun bestemming. In het leven proberen ze herinneringen aan opgedane liefdeservaringen te rijmen met keerpunten in hun bestaan.

Liefst zeven muzikanten, acht spelers, twee cameramannen en achttien dansers zet Weizman in om het lijvige manuscript te vangen in een strak gemonteerde machine van surrealistisch videobeeld, toneelspel en dansperformance. Koperblazers, slagwerkers en strijkers dirigeren acteurs en dansers met pompende muziek richting camera, om daar een felle monoloog uit te spuwen of een kopstand in een wc-pot te maken.

Grote vondst is het leidend perspectief van ‘de oude dame’, een prachtig breekbare tekstrol van Bien de Moor. In haar oudroze negligé dwaalt ze van hotelbad naar spiegel, van lamp naar telefoon. Veel dansers dragen maskers van haar gelaat. Dat versterkt het gevoel dat sommige scènes (met andere personages) misschien wel haar (vertekende) herinneringen zijn. De dood, de liefde en het leven keren bovendien terug in metamorfoses van nieuw ontdekte insecten en kevers. Zij vreten zich een weg door de aarde. Maar misschien ook wel door onze mottige geest.

Before/After Theater ★★★★☆ Door Nite, tekst Ronald Schimmelpfennig, regie Guy Weizman. 30/10, Stadsschouwburg Groningen. Tournee t/m 17/12.

Before/After door NITE (Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, ASKO|Schönberg en Slagwerk Den Haag) Beeld Andreas Etter