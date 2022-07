Befaamde regisseur Peter Brook maakte school met ‘theater van de kaalheid’

Peter Brook in 2018 in zijn Théâtre des Bouffes du Nord in Parijs. Beeld AFP

Peter Brooks naam zal voor altijd verbonden blijven aan de legendarische theaterhappening The Mahabharata (1985), het negen uur durende epos gebaseerd op religieus-filosofische verhalen uit India, met de elementen vuur, water licht en aarde in de hoofdrol. Die productie werd gaandeweg iets waar theaterliefhebbers uit heel Europa naar toe gingen; vaak met georganiseerde busreizen. The Mahabharata ging in première in een steengroeve vlakbij Avignon en speelde daarna een heel seizoen in Brooks eigen theater in Parijs: het intussen befaamde Théâtre des Bouffes du Nord. In 1989 regisseerde Brook zelf de filmbewerking ervan – de duur werd daarin teruggebracht van negen naar zes uur.

Ver voor het grote succes van The Mahabharata vestigde Peter Brook al zijn naam in zijn eigen land (hij werd in 1925 geboren in Londen) bij de Royal Shakespeare Company. Met name zijn regies van King Lear (1962) en A Midsummer Night’s Dream (1970) worden tot zijn beste werk gerekend. De Franse actrice Isabelle Huppert noemde Brooks regie van A Midsummer Night’s Dream een van de beste voorstellingen die ze ooit zag. In Engeland werkte hij onder anderen samen met acteurs als Laurence Olivier, John Gielgud en Peggy Ashcroft.

Peter Brook is zondag in zijn woonplaats Parijs op de gezegende leeftijd van 97-jaar overleden. Nederland heeft een bijzondere band met hem: in 2018 werd het festival Brandhaarden van Internationaal Theater Amsterdam aan zijn werk gewijd. Speciaal daarvoor kwam hij een jaar eerder al naar Amsterdam om daar voor een volle zaal een openbaar interview te geven: het werd een theatercollege en terugblik tegelijk. Over de kern van het theater zei hij toen: ‘Een acteur speelt nooit voor zichzelf alleen, hij is er zich altijd van bewust dat er een publiek is, er is altijd de ander. Dat is de essentie van theater. Concentratie in ruimte en tijd om samen bijvoorbeeld een heel mensenleven te ervaren, zoals in de tragedie King Lear.’ Ook in het Holland Festival waren diverse producties van hem te zien, voor het laatst in 2014: The Valley of Astonishment.

Muren met afgebladderde verf

In 1969 verscheen Brooks standaardwerk over theater: The Empty Space (De Lege Ruimte) waarin hij een pleidooi hield voor een zo kaal mogelijke enscenering van teksten en stukken. Hij was wars van opsmuk en tierelantijnen. ‘Toen ik jong was, stortte ik me met ongebreidelde energie in allerlei wilde ervaringen. Ik ontmoette miljonairs, koningen en dictators. Tegelijkertijd sliep ik op de grond met jonge mensen van mijn leeftijd. Langzaam leerde ik te elimineren. Hetzelfde doe ik met mijn producties. In het begin wil ik alles: decors, kostuums, video, spektakel. Gaandeweg merk ik dat iedere acteur alles al in zich draagt’, zei Brooks in 2018 in een interview in deze krant.

In die zin paste zijn Théâtre des Bouffes du Nord perfect bij zijn ideeën over theater maken: het door brand en wateroverlast aangetaste oude vaudevilletheater achter het Gare du Nord waar hij in 1974 met zijn groep zijn intrek nam, is daarna nauwelijks aangepast. Alleen echt noodzakelijke voorzieningen werden getroffen. Brooks voorstellingen speelden zich af op vloeren met een lange geschiedenis, en tussen muren met afgebladderde verf. Zo kaal, zo leeg. Je zou kunnen stellen dat het theater van Erik Vos bij De Appel en het vroege werk van Johan Simons door zijn theater van de kaalheid zijn geïnspireerd.

Ook over de dood dacht hij zonder opsmuk: ‘Ik heb al vroeg het simpele gegeven geaccepteerd, dat alles wat geboren wordt, organisch tot een eind komt.’