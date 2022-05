Beeldentuinen, landschapskunst, atypische sculpturen: buitenkunst is deze zomer overal

Aquatheek ‘Borboros’ van Groenewoud/Buij, in de tentoonstelling ‘Voorlopers’, in het park van Paleis Soestdijk. Beeld Gerrit Schreurs

Voorlopers

Waar: Park Paleis Soestdijk

Wanneer: t/m 5 augustus

De bloeiende rododendrons in het park van Paleis Soestdijk vormen deze zomer de entourage van de tentoonstelling Voorlopers. Zo heeft Bob Hendrikx een Living Couch gemaakt: een doorzichtige sculptuur van bioplastic, gevuld met groene en rode algen uit de paleisvijver. Ingrid Mol toont een diorama in het prinsessenspeelhuisje, terwijl Zeger Reyers nieuw leven geeft aan een vergeten tennisbaan. ‘Voorlopers toont kunstenaars die van experimenteren houden en graag buiten de lijntjes van disciplines kleuren’, aldus samensteller Marie Jeanne de Rooij.

Werk van Henk Visch (voorgrond) en een stalen sculptuur van Ewerdt Hilgemann (linksachter) op Landgoed Anningahof in Zwolle. Beeld Landgoed Anningahof

Landgoed Anningahof

Waar: Zwolle

Wanneer: t/m 30 oktober

In 2004 opende Hib Anninga in Zwolle een particulier beeldenpark op de plek waar zijn ouders vroeger een boerderij hadden. Deze zomer staan er maar liefst 145 beelden op Landgoed Anningahof in de buitenlucht, naast kleinere overdekte exposities. Anninga noemt zijn beeldentuin van 5 hectare, met duizenden bomen en grote vijvers, ‘een uit de hand gelopen hobby’. Uitgangspunt is de Nederlandse beeldhouwkunst van 1980 tot nu, met grote namen en jong talent. De jonge generatie is dit jaar extra goed vertegenwoordigd.

‘Squares with Two Circles’ (1963) van Barbara Hepworth, afkomstig uit de collectie van het Kröller-Müller Museum, in de Rijksmuseumtuinen in Amsterdam. Beeld Rijksmuseum

Barbara Hepworth

Waar: Rijksmuseumtuinen, Amsterdam

Wanneer: 3 juni t/m 23 oktober

Barbara Hepworth (1903-1975) geldt als een van de belangrijkste modernistische Britse beeldhouwers. Ze werd gevormd door haar reizen naar Italië en Frankrijk, waar ze de ateliers bezocht van Picasso, Arp en Brancusi, met wie ze bevriend raakte. In de Rijksmuseumtuinen in Amsterdam staan deze zomer negen grote beelden van haar. De tentoonstelling is samengesteld door Sophie Bowness, kunsthistoricus en kleindochter van Hepworth. Bijzonder is dat ook het beeld Construction (Crucifixion) uit 1966 te zien is; deze atypische hoekige sculptuur in zwart, wit, rood, geel en blauw is een hommage aan Piet Mondriaan.

Werk van Maartje Korstanje op Kunstenfestival Aardenburg. Beeld Kunstenfestival Aardenburg

Kunstenfestival Aardenburg

Waar: Aardenburg

Wanneer: 16 juli t/m 4 september

Kunstenfestival Aardenburg, vlak bij de grens met België in Zeeuws-Vlaanderen, heeft als (toepasselijk) thema ‘Over grenzen’. Het programma is veelbelovend, met werk van onder anderen Folkert de Jong, Maria Roosen en Johan Tahon. De kunstwerken zijn straks te vinden op binnen- en buitenlocaties, zoals kerken, verlaten huizen en privétuinen. Voor een deel van de tentoonstelling moet de bezoeker ook echt (een paar kilometer) de grens over: naar het Belgische dorp Middelburg.

‘Kevin’ van Sarah Lucas, op een eerdere editie van de expositie Lustwarande. Beeld Lustwarande

Lustwarande

Waar: Tilburg

Wanneer: 26 juni t/m 2 oktober

De Oude Warande is een barok sterrenbos in Tilburg uit 1712. Sinds 2000 is het de locatie voor Lustwarande, een internationale expositie voor hedendaagse sculptuur. Lustwarande volgt de actualiteit op internationaal niveau. Deze editie heeft als titel ‘Godheads – Idols in Times of Crisis’. Nu standbeelden van historisch beladen figuren met verf worden besmeurd of van hun sokkel getrokken, is hernieuwde reflectie op het begrip ‘idool’ op haar plek.

‘De Groene Kathedraal’ (1996) van Marinus Boezem, aan het Kathedralenpad in Almere. De vorm van de kathedraal (van Reims) is opgebouwd uit populieren. Beeld Siebe Swart/ANP

Land Art Weekend

Waar: Flevoland (diverse locaties)

Wanneer: 4 en 5 juni

Nederland is nogal klein en druk voor land art, oftewel landschapskunst. Flevoland maakt dat goed met maar liefst tien grote werken. In het Pinksterweekend, op 4 en 5 juni, is het in deze provincie Land Art Weekend. Bij elk kunstwerk is een gids aanwezig om uitleg te geven. Bij het beeld Exposure (2010), de bijna 26 meter hoge hurkende man van Antony Gormley, worden tai-chilessen gegeven. Verder staan onder meer een fluisterperformance, een tekenworkshop en een ochtendconcert op het programma.