Beeldend kunstenaar Natasja Kensmil wint Johannes Vermeerprijs 2021

Natasja Kensmil

Kensmil maakt grote, vaak duistere doeken. Zo maakte ze een serie over de Romanovs, de Russische tsarenfamilie, en schilderijen gebaseerd op post-mortemfotografie, waarbij de overledene na de dood wordt vastgelegd. Momenteel hangen in de Hermitage in Amsterdam vijf nieuwe schilderijen van Kensmil tussen klassieke groepsportretten uit de 17de eeuw. Haar eigen monumentale doeken zijn vaak gebaseerd op historische figuren en beelden, zoals het koloniale verleden.

‘Natasja Kensmil weet op haar eigen manier een verbinding te leggen tussen erfgoed en actualiteit, en maakt deze op indringende wijze zichtbaar op doek en papier’, aldus de jury van de Johannes Vermeer Prijs. Ze mag het prijzengeld – 100 duizend euro – besteden aan een speciaal project binnen haar eigen werkterrein.

Kensmil (Amsterdam, 1973) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en bij De Ateliers in Amsterdam. Ze exposeerde in binnen- en buitenland en won verschillende prijzen, waaronder de Koninklijke Subsidie voor Schilderkunst (nu Koninklijke Prijs) in 1998.

Natasja Kensmil, ‘The Monument of Regents’ (2019), negen schilderijen van elk 100 x 80 cm. Beeld Collectie Amsterdam Museum

De Johannes Vermeer Prijs wordt sinds 2009 toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle disciplines. Vorig jaar won fotograaf Rineke Dijkstra; winnaars in eerdere jaren waren Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Steve McQueen, Michel van der Aa, Irma Boom, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf, Alex van Warmerdam en Pierre Audi.

Natasja Kensmil maakte voor de tentoonstelling Icons (in het Fries Museum in Leeuwarden) een nieuw portret van prinses Albertine Agnes van Nassau (1634-1696). Vanaf 25 september heeft ze een solotentoonstelling in Kunsthal Kade in Amersfoort, A Poison Tree (tot en met 9 januari 2022).