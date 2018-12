Beeldend kunstenaar Aat Veldhoen (84) overleden

Aat Veldhoen in mei 2017 Beeld Jiri Büller

Aat Veldhoen kocht in 1950 zijn eerste etspers en ontwikkelde zich als ‘portretprentkunstenaar’, zo staat in de biografie op zijn website. ‘Ik wil alles tekenen. Alles en iedereen’, is de leus op de homepagina. Veldhoen was zo'n twintig jaar de levenspartner van oud-minister Hedy d’Ancona. Als jongen trad hij in de voetsporen van zijn vader, die reclameschilder was en later kunstschilder.

Hij werd bekend door zeer intieme prenten van mensen. Eind jaren vijftig maakte hij in de operatiekamer van een Amsterdams ziekenhuis etsen van mensen op de operatietafel. Daarna maakte hij een serie van barende vrouwen en ging met de politie mee om verkeersslachtoffers te portretteren.

In de jaren zestig had hij succes met zijn ‘rotaprenten’, etsen van vrijende stelletjes. Hij verkocht de prenten vanuit zijn bakfiets voor een paar gulden per stuk. Tot groot ongenoegen van de autoriteiten, die de prenten in beslag namen. Toen hij werd gedwongen met de rotaprenten te stoppen, legde hij zich toe op schilder- en beeldhouwkunst.