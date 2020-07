Beeldencarrousel in Bristol: beeld van zwarte activist na een dag verwijderd

Het beeld van Marc Quinn van de activist Jen Reid wordt door de gemeente weggehaald. Beeld AP

Het levensgrote standbeeld van Black Lives Matter-­activist Jen Reid – een gebalde vuist omhoog – had slechts één etmaal op de sokkel in het centrum van Bristol doorgebracht, voordat het stadsbestuur het beeld omhoog­takelde en in een vrachtwagen liet ­afvoeren.

De vorige bewoner van de sokkel, slavenhandelaar Edward Colston (1636-1721) had een aanzienlijk langere tijd op die plek doorgebracht. Het in 1895 onthulde beeld kwam ­vorige maand in het wereldnieuws toen het door demonstranten van de sokkel werd gesleept en voor het oog van de camera’s naar de haven werd gesleept, waar het bij Pero’s Bridge in het water werd gegooid. Die locatie was geen toeval, aangezien de brug was vernoemd naar Pero Jones, een tot slaaf gemaakte man die leefde in Bristol.

Activist Jen Reid poseert bij het standbeeld van Marc Quinn. Beeld EPA

Activist Jen Reid nam op 7 juni na Colstons aftocht plaats op de sokkel. Dat leverde veel gepubliceerde foto’s van persfotografen op. Die beelden gaven kunstenaar Marc Quinn het idee om op Colstons plek een beeld van Reid te plaatsen in haar activistische pose. Titel: A Surge of Power. Dit beeld werd op donderdagochtend 16 juli in alle vroegte verwijderd door het stadsbestuur.

Inmiddels is het beeld van Colston uit de haven gevist en denkt de stad na over een mogelijke plek in een ­museum. Ook het beeld van Jen Reid zou onderdak kunnen krijgen in een museum in Bristol ‘als de kunstenaar bereid is het beeld te schenken’ aan het stadsbestuur.

Wat er met de lege sokkel gaat ­gebeuren is nog niet duidelijk.

Het beeld van slavenhandelaar Edward Colston wordt in de haven gegooid. Beeld Reuters

... en er weer uitgevist door de gemeente. Beeld Getty Images