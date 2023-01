Bedreiger van kunstenaar Tinkebell vrijgesproken, haar kattentas maakt mensen nog altijd woedend

Pagina’s uit het boek ‘Dearest Tinkebell’, een bloemlezing met verwensingen aan het adres van kunstenaar Tinkebell.

‘Ik ben niet blij en ik ben niet opgelucht’, zegt Katinka Simonse (beter bekend als kunstenaar Tinkebell) dinsdagochtend tegen de rechter. Ze is in de Amsterdamse rechtbank als slachtoffer van bedreigingen. De verdachte is een jonge vrouw. Zij heeft al bekend. En spijt heeft ze ook.

Laat op een zomeravond in 2021 schreef de vrouw een persoonlijk bericht aan Simonse op Instagram. Daar stond in: ‘Jij verdient de DOOD en het is een wonder dat jij nog leeft! (...) Kankerwijf ik hoop dat ze van jou als je dood bent ook een kunstwerk maken!’

Tas van gedode kat

Kunstenaar en columnist Simonse (43) staat dinsdag voor het eerst als slachtoffer van bedreiging in de rechtbank. Toch krijgt ze al bijna twintig jaar nare berichten. Vooral het kunstproject My Dearest Cat Pinkeltje, uit 2004, roept boze reacties op. Simonse doodde toen haar zieke kat Pinkeltje en maakte van de huid een tas. Het ging haar (onder meer) om de hypocriete manier waarop we met dieren omgaan: van een koe mag je een tas maken, van een kat niet.

Toen het project online wat aandacht kreeg, volgden al snel boze reacties. Sociale media bestonden nog niet, maar er kwamen tienduizenden e-mails vanuit de hele wereld. Aangifte doen had geen zin, vertelt ze: ‘Online bedreigingen werden lange tijd niet serieus genomen. Soms kreeg ik te horen dat ik het over mezelf had afgeroepen. Het is ook te veel werk om van elke bedreiging aangifte te doen.’

In 2009 maakte Simonse samen met kunstenaar Coralie Vogelaar een bloemlezing van de verwensingen, de teller stond inmiddels op zo’n tweehonderdduizend. Vogelaar had de bedreigers nageplozen: online was persoonlijke informatie te vinden van de afzenders, en foto’s. Ook die kregen een plek in het boek Dearest Tinkebell. Vaak zien ze er volkomen ongevaarlijk uit. Net als de jonge vrouw dinsdag in de rechtbank, die over haar en haar man zegt: ‘Wij zijn gewoon normale burgers.’

Bedreigingen gaan door

Simonse houdt zich in haar recente kunstprojecten niet meer bezig met dierenwelzijn, maar met onder meer vluchtelingenopvang en milieuvervuiling. Toch gaan de bedreigingen door: ‘Er zijn nog steeds af en toe mensen die ontdekken dat ik besta.’ Die sturen dan geen boze e-mails meer, maar vinden Simonse via Twitter, Facebook of Instagram en sturen berichten via anonieme accounts.

Door al die bedreigingen is de kunstenaar continu op haar hoede. Drukke plekken mijdt ze, haar woonadres is strikt geheim en ze onderhoudt nauw contact met de politie. Culturele organisaties twijfelen geregeld of ze een samenwerking aandurven. Ook vrienden van de kunstenaar worden weleens online lastiggevallen.

In 2021 werd de dreiging erg serieus. De wachtwoorden van Simonse waren gehackt en zo werd haar woonadres achterhaald. Online circuleerde een document dat ‘Operation Kill Tink’ heette, waarin stond dat Simonse miljoenen verdiende door dieren te mishandelen. En haar adres stond erbij. Simonse kreeg talloze bedreigende berichten van hackersgroep Anonymous: ‘Dit is operatie Kill Tink. Je kunt niet aan ons ontsnappen, je kunt nergens heen. We komen eraan.’

‘Operation Kill Tink’

Simonse besloot toch weer aangifte te doen. Twee keer wilde de officier van justitie het onderzoek staken; op aandringen van de kunstenaar en na tussenkomst van burgemeester Femke Halsema is het OM toch verdergegaan. Met deze rechtszaak zal het onderzoek nu worden afgesloten. Volgens Simonse is dat onterecht: ‘Volgens mij is deze bedreiging er gewoon uitgepikt omdat de afzender gemakkelijk te herleiden was.’

Met ‘Operation Kill Tink’ heeft de verdachte in elk geval niks te maken. Zij had iets over de kunstenaar op tv gezien en werd daar boos om: ‘Ik heb zelf ook een kat.’ Nog diezelfde avond typte ze haar bericht: ‘Ik wilde mijn irritatie van me afschrijven.’ Daarna vergat ze het weer. Toen een half jaar later om zes uur ’s ochtends tien agenten haar huis binnenvielen, had ze ‘geen idee’ waar die naar zochten.

Het OM eist een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur en een schadevergoeding van 200 euro, maar de rechter spreekt de verdachte vrij. Het bericht is naar haar oordeel te algemeen om juridisch als bedreiging te tellen. ‘Ik zou het nooit meer doen’, laat de verdachte weten. Simonse is daarmee niet van de bedreigingen af: ‘Ik denk dat het door deze zaak juist weer erger wordt.’