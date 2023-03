Bedreigde schrijver Pim Lammers opent boekenbal en leest gedicht voor

Pim Lammers tijdens de opening van het Boekenbal. Beeld ANP

Maar dat was voordat er online een storm aan kritiek losbarstte, omdat de auteur in het verleden in een verhaal voor volwassenen had geschreven over seksuele relaties tussen volwassenen en minderjarigen. Nadat de 29-jarige auteur zelfs doodsbedreigingen ontving, gaf hij begin februari de opdracht voor het Kinderboekenweekgedicht terug. ‘Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard’, zei hij daarover. Vrijdagavond verscheen Lammers voor het eerst weer in het openbaar.

Gestolen gaat over de liefde van ouders voor hun kinderen en de liefde tussen broers en zussen. Boekenkoepel CPNB, die zowel de Boekenweek als het boekenbal organiseert, laat weten dat Lammers het gedicht eenmalig voordroeg. De auteur had de tekst al geschreven toen hij op 4 februari besloot de opdracht terug te geven. Het onderzoek naar de doodsbedreigingen loopt nog. De politie heeft inmiddels drie verdachten op het oog.

Staande ovatie

Lammers kreeg vrijdagavond een staande ovatie van het aanwezige publiek. Al voor het optreden van Lammers was er een luid applaus van het publiek, waarbij iedereen opstond voor de schrijver. ‘Nu moet het gedicht ook nog eens goed zijn’, zei hij voor hij het gedicht voorlas. Hij bedankte zijn vakgenoten in de zaal voor hun steun.

In een interview met het AD zegt Lammers dat hij de komende weken zijn lezingen heeft afgezegd om veiligheidsredenen. ‘Alles verwerken heeft tijd nodig’, zegt Lammers tegen de krant. ‘Ik hoop vooral dat alles snel weer normaal wordt en dat de vrijheid en zorgeloosheid weer terugkomen.’ Tegen Nieuwsuur zegt hij voorzichtiger te zijn met elke zin die hij schrijft. ‘Ik weet nu dat zinnen niet alleen bouwstenen zijn van een verhaal. Ze kunnen uit hun context gerukt worden en als wapen tegen je worden gebruikt.’

Pim Lammers is alom gelauwerd als kinderboekenschrijver. In 2018 kreeg hij de Zilveren Griffel voor zijn ‘transgenderprentenboek’ Het lammetje dat een varken is. Hij was toen 24, de jongste schrijver ooit die de prijs ontving. Volkskrant-recensent Pjotr van Lenteren noemde Lammers in een bespreking een ‘topdichter’.