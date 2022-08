Bedreigde regisseur Mohammad Rasoulof blijft nee zeggen tegen het Iraanse regime

Mohammad Rasoulof. Beeld Getty Images

Wanneer hij tijdens een autorit in Teheran toevallig een van zijn ondervragers op straat ziet wandelen, trapt de dissidente Iraanse filmmaker Mohammad Rasoulof (49) resoluut op de rem. Er schiet van alles door zijn hoofd. Zal hij uitstappen? De confrontatie opzoeken?

We schrijven het einde van de jaren tien. Rasoulof wordt dan al jaren door de Iraanse autoriteiten dwarsgezeten. Het regime arresteerde hem voor het eerst in 2010. Hij werd vrijgelaten na betaling van een borgsom, een opgelegde celstraf van 6 jaar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Diverse arrestaties en nietsontziende ondervragingen zouden volgen (waar hij in interviews spreekt over ‘ondervragers’ kan het zijn dat hij folteraars bedoelt). Hij kreeg intimiderende anonieme sms’jes, die dreigden met nog meer rechtszaken en nog meer gevangenisstraf.

Afgelopen juli volgde een nieuw dieptepunt: weer een arrestatie, ditmaal naar aanleiding van een oproep aan het regime om burgerprotesten tegen corruptie en inflatie niet zo genadeloos hard neer te slaan. Zijn aanhouding was onderdeel van een golf van arrestaties, de ene na de andere criticus van het regime werd de afgelopen maanden (tijdelijk) opgesloten. Zijn goede vriend, de internationaal bekroonde filmregisseur Jafar Panahi, informeerde naar zijn welbevinden en werd prompt zelf vastgezet. Beiden zitten momenteel eerder opgelegde gevangenisstraffen uit wegens het bedrijven van ‘propaganda tegen het regime’.

Rasoulof liet zich tot dan toe niet tegenhouden en bleef films maken. Keer op keer vond hij manieren om de verboden te omzeilen en dreigementen van zich af te laten glijden.

Maar toen hij die keer op straat in Teheran die ondervrager van het regime zag wandelen, gewoon in het wild op straat, besloot hij in een opwelling de man te achtervolgen.

Hij vertelt erover in een videogesprek met een medewerker van het filmfestival van Berlijn, tijdens de editie van 2020 toen zijn gelaagde drama There is No Evil werd bekroond met de Gouden Beer. In die film (vanaf vandaag te zien in de Nederlandse bioscopen) schetst hij vier losstaande verhalen met een overkoepelend thema: alle personages zijn direct of indirect betrokken bij de uitvoering van de doodstraf in Iran.

De achtervolging van zijn ondervrager was de aanzet tot het eerste hoofdstuk. Zijn anekdote klinkt als een spannende scène uit een van zijn recente thrillerachtige, kritische films: ‘Ik voelde opwinding en woede tegelijk, maar ontdekte al gauw hoe gewóón deze man was.’

In There is No Evil heet deze man Heshmat, een onopvallend figuur die een buurvrouw helpt met een vastzittende kat en een normaal leven leidt met zijn vrouw en dochter, maar wel ’s avonds in de gevangenis op de knop drukt waarmee het luik onder de voeten van een groepje gehangenen wegklapt. In het tweede hoofdstuk is de hoofdpersoon een dienstplichtige soldaat die wordt opgeroepen om een executie uit te voeren: hij weigert het bevel en probeert te ontsnappen. In de beide andere verhalen toont Rasoulof hoe familiebanden worden verscheurd omdat in Iran nu eenmaal voortdurend iemand op de executieknop moet drukken.

Het felrealistische venijn van There is No Evil is in de vroege jaren van Rasoulofs filmcarrière nauwelijks te herkennen. Hij serveert de kritiek op zijn land dan nog in zachtmoedige films met poëtische beelden en eigenzinnige metaforen. Neem de groep mensen die een eigen gemeenschap sticht op het wrak van een olietanker in de Perzische Golf in Iron Island (2005). Of de man die in The White Meadows (2009) naar rouwende mensen op afgelegen eilandjes roeit om hun tranen te verzamelen.

Na zijn arrestatie in 2010 besluit Rasoulof minder verbloemd te filmen. In Goodbye (2011), bekroond op het filmfestival van Cannes, voert hij een ondergedoken blogger op die Iran probeert te ontvluchten. Hij emigreert met vrouw en dochter naar Duitsland en keert terug naar Iran om zijn meest grimmige film tot dan toe te maken: Manuscripts Don’t Burn (2013), een op feiten gebaseerde thriller over een mislukte aanslag in de jaren negentig van de geheime dienst op een bus vol schrijvers en intellectuelen. Bij zijn eerstvolgende terugkeer in Iran wordt zijn paspoort ingenomen, maar toch ook weer teruggegeven.

Als hij er opnieuw in slaagt op magistrale wijze te verbeelden wat machtsmisbruik met mensen doet – in A Man of Integrity (2017) roept een goudviskweker het onheil over zich af door de rug te rechten tegenover een omineus bedrijf met overnameambities – wordt zijn uitreisverbod definitief. Zijn vrouw en dochter mogen hem vanuit Duitsland bezoeken, maar zelf kan hij sindsdien geen kant op.

Filmen in Iran wordt tegen die tijd een veredelde vorm van verstoppertje spelen. Hij schrijft scenario’s onder pseudoniemen. Op filmsets staat hij klaar om zich te vermommen als crewlid, mocht er een inval plaatsvinden. Hij verhuist naar het Iraanse eilandje Kish in de Perzische Golf, in de hoop dat het regime hem door zijn geïsoleerde bestaan meer met rust zal laten.

Zijn beroepsverbod is al die tijd niet eenduidig. ‘De autoriteiten zijn te pervers om eenduidig te zijn’, zegt hij tegen het Amerikaanse vakblad Variety. Het weigeren van individuele vergunningen en de voortdurende oproepen voor verhoren passen in een vorm van psychologische oorlogsvoering waarmee het regime zijn slachtoffers hoopt te verlammen. En wellicht te dwingen tot zelfcensuur.

Bij Rasoulof leidden de pogingen tot onderdrukking tot een fascinerende vorm van zelfkritiek: zijn mooie poëtische vroege films vindt hij inmiddels niet meer om aan te zien, omdat hij metaforen gebruikte uit angst voor problemen met de censuur. Je werk laten dicteren door angst, stelt hij twee jaar geleden in een interview met het Amerikaanse Film Comment, betekent erkenning van het systeem dat floreert bij diezelfde vrees.

In het eerste deel van zijn doodstrafvierluik There is No Evil zien we hoe dit systeem in stand wordt gehouden: door een onopvallende man die als beul in de gevangenis een braaf draaiend tandwiel in de machine is. In de latere delen reflecteert Rasoulof op ‘de schoonheid van verzet’, zoals hij het in Berlijn omschreef. Door personages te verbeelden die met rechte rug nee durven te verkopen wanneer de machine om hun inzet vraagt.

Tegen Film Comment: ‘Ik denk dat in veel gevallen de kosten van een nee niet zo hoog zijn als sommige mensen vrezen. Je zult dingen verliezen, maar je krijgt er eigenwaarde voor terug.’