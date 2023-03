Bedenker krijgt geen auteursrecht op stripverhaal gemaakt met kunstmatige intelligentie

Het personage uit de strip ‘Zarya of the Dawn’.

Zarya of the Dawn gaat over de non-binaire Zarya (die veel lijkt op de Amerikaanse actrice Zendaya) en haar reizen door science fiction-achtige werelden. Kunstenares Kristina Kashtanova behoudt wel de rechten op de tekst en de indeling van de afbeeldingen, maar niet op de afbeeldingen zelf.

De zaak zwengelt het debat verder aan in Nederland. In Nederland breken juristen zich al het hoofd over de vraag of de producties van AI-kunstenaars zomaar mogen worden gekopieerd. In Nederland zou het intrekken van auteursrechten niet aan de orde zijn geweest, aldus Dirk Visser, advocaat en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht. ‘In Amerika is het voor kunstenaars voordelig om een copyright vast te leggen. In Nederland ontstaat auteursrecht automatisch, het wordt hier niet vastgelegd en er wordt ook niet vooraf getoetst of iets creatief is.’

Pas als een maker naar de rechter stapt, komt auteursrecht in het geding. In beginsel trekt een AI-kunstenaar volgens Europese wetgeving dan aan het kortste eind. Een dergelijke zaak heeft zich hier nog niet voorgedaan.

Visser schreef voor de Amerikaanse zaak al over dit onderwerp in het Nederlands Juristenblad: ‘De resultaten van kunstrobots zijn naar huidig recht niet auteursrechtelijk beschermd, maar herkenbare menselijke input of nabewerking kan deze resultaten eenvoudig wel beschermd maken.’ Zeker met nabewerking is het volgens Visser simpel de rechten naar je toe te trekken.

Geen copyright

De AI-tools hebben zelf namelijk geen copyrights over de kunst die ze creëren. Visser: ‘Door kleine aanpassingen te maken in de output, kan je aantonen dat je persoonlijke, kunstzinnige toevoegingen hebt gemaakt. Daarmee is gelijk het hele werk beschermd.’

Voor de ‘herkenbare menselijke input’ is dat een stuk lastiger, aangezien dat nog nauwelijks gezien is. Mogelijk zou deze herkenbare input dan super gedetailleerd moeten zijn, wat verder zou gaan dan een paar regels aan instructies. ‘Stel dat je een schilder de opdracht geeft voor een portret met een paar aanwijzingen, dan kan je daarna onmogelijk zeggen dat jij het hebt gemaakt.’

De discussie past in een bredere trend rondom het juridische vacuüm tussen kunst en kunstmatige intelligentie. In januari spande een groep Amerikaanse kunstenaars een rechtszaak aan tegen drie makers van dergelijke AI-software omdat hun werk zonder toestemming of vergoeding werd gebruikt.

Volgens Visser doet het fenomeen vooral de vraag oproepen waarom mensen überhaupt zouden overgaan tot kopiëren. ‘Het is zo simpel, waarom zou je iets kopiëren wat met behulp van AI gemakkelijk na te maken valt?’