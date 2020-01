Beauty-YouTuber Nikkie de Jager vertelt in video transgender te zijn

De beautyvlogger voelde zich gedwongen het nieuws bekend te maken omdat ze ermee gechanteerd werd. Beeld NikkieTutorials

‘Ik ben geboren in het verkeerde lichaam, wat betekent dat ik transgender ben’. Met deze woorden vertelt de Nederlandse Nikkie de Jager (25), beter bekend als beauty-YouTuber NikkieTutorials, aan haar 12,4 miljoen YouTube-abonnees dat ze een transgender vrouw is. De Jager, geboren in Uden, is een van de grootste beauty-influencers ter wereld. Al twaalf jaar lang maakt ze video’s over make-up, die in totaal meer dan een miljard keer bekeken zijn.

In tegenstelling tot veel andere beauty-YouTubers onthult De ­­Jager normaliter weinig over haar privéleven. Des te verrassender was de zeventien minuten durende video met de titel I’m ­Coming Out, die ze maandagavond 13 januari uploadde. Ze vertelt dat ze voorbij wil gaan aan labels, maar dat ze al haar hele leven weet dat ze een vrouw is. Ook spreekt ze over haar soms lastige jeugd waarin ze gepest werd en zegt ze dankbaar te zijn voor haar moeder en haar verloofde Dylan. Met tranen in haar ogen stelt ze dat het onwerkelijk en bevrijdend is dit uit te spreken, en dat ze al jaren wacht op het juiste moment.

Op haar Instagrampagina, waar ze 13 miljoen volgers heeft, plaatste ze een screenshot van de video en een YouTube-link. Bekende Nederlanders als topmodel Doutzen Kroes en tv-persoonlijkheid Chantal Janzen reageerden met hartjes. Ook haar fans reageren liefdevol in de commentaarsectie onder de video. Zo schrijft iemand: ‘2019 Nikkie de Jager is een prachtige vrouw, 2020 Nikkie de Jager is een prachtige vrouw.’

Daarnaast lijken mensen verrast door de aankondiging; zo schrijven meerderen dat ze in eerste instantie dachten dat De Jager uit de kast zou komen als lesbisch of biseksueel. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat De Jager al sinds ze 13 jaar was video’s uploadde. In de nieuwe video vertelt De Jager dat ze vanaf haar 14de hormonen en groeiremmers slikte, op haar 19de was ze volledig getransitioneerd.

Een andere onthulling die De ­Jager in haar video doet, is dat ze is gechanteerd. ‘We leven in een wereld waarin mensen die zichzelf zijn gehaat worden’, stelt ze. ‘Ik ben gechanteerd, omdat mensen mijn verhaal wilden lekken aan de pers. Het was beangstigend om te weten dat er zulke nare mensen bestaan. En ik weet dat jullie kijken.’ Vervolgens steekt ze haar middelvinger op.

De Jager eindigt de video (die in het Engels is, net als bijna al haar andere video’s) door te zeggen dat ze van haar volgers houdt en ze te bedanken en ze het Nederlandse woord ‘vrouw’ te leren.