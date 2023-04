‘Beautiful Disaster’ is een sporadisch grappige maar inhoudelijk muffe komedie ★★☆☆☆

‘Beautiful disaster’

Als minderjarig pokerwonder maakte ze met haar vader Las Vegas onveilig, maar die tijd wil de inmiddels 18-jarige Abby in Beautiful Disaster zo ver mogelijk achter zich laten. Van Vegas vertrekt ze naar de universiteit van Sacramento, waar ze iets goeds van haar leven hoopt te maken. Van studeren komt weinig terecht (we zien het haar in elk geval nauwelijks doen): wanneer ze door vrienden wordt meegenomen naar een illegaal gevecht, raakt Abby volledig over haar toeren door het blote bovenlijf van charmeur Travis. Mannenzweet en -bloed spettert in haar gezicht, en Abby is verkocht – of ze nu walgt van Travis’ vrolijke seksisme of niet. Zo gaat dat in deze sporadisch grappige maar inhoudelijk muffe bewerking van Jamie McGuire’s roman, die na een hoop gefoezel tussen verhitte hoofdpersonages ook nog terug naar Vegas moet voor wat lompe gok- en knok-toestanden.