Beatrijs Ritsema (1954-2023), vraagbaak voor moderne omgangsvormen en alledaagse dilemma’s

Beatrijs Ritsema in 2020. Beeld Noel Loozen

Neem de oppasser op het huis van de buren die het kennelijk als een van de taken zag om de ijskast aldaar te controleren op voedsel over de datum. De kaasjes waren ‘niet helemaal meer vers’. De schrijver van de brief zag maar een oplossing: de kaasjes opeten en dat terwijl ze ‘niets eens zo smaakvol’ waren. De zich ‘Verdwenen kaas’ noemende briefschrijver beklaagde zich vervolgens bij Ritsema over het feit dat de buren boos waren over hun geplunderde ijskast. De etiquette-expert kon zich daar van alles bij voorstellen: ‘Toezichthoudende buren die het huis betreden, worden niet geacht om laden en kastjes open te maken, ook geen ijskast.’

Ook na ruim twintig jaar was het advies van Beatrijs Ritsema in haar rubriek Moderne manieren in Trouw en in boeken als Het Grote Etiquetteboek vooral nuchter te noemen, maar ook (uit een interview met Volkskrant Magazine uit 2020) ‘laconiek, geestig, verzoenend’. Het idee voor de rubriek kwam toen Ritsema, getrouwd met NRC-journalist en Amerika-correspondent Maarten Huygen, tussen 1990 en 1995 in Washington woonde. Daar ontdekte ze de in de VS populaire etiquetterubriek Miss Manners, afgedrukt in honderden Amerikaanse kranten, waarin Judith Martin sinds 1978 de ‘opkomst en ondergang van Amerikaanse manieren’ in kaart brengt.

Relatieproblemen

Ritsema varieerde op het thema door het minder over het gebruik van het juiste bestek of de regels rond bedankbriefjes te hebben, maar vooral vragen te beantwoorden over moderne omgangsvormen en alledaagse dilemma’s. Een recente bloemlezing uit kwesties in haar rubriek: ‘Mijn vriend kijkt op straat vaak naar vrouwenbillen.’ ‘Onze dochter doet de laatste tijd nogal naar tegen haar man’. En: ‘Eén vriendin past niet in onze groep. Hoe vertellen we haar dat?’

In het antwoord op de laatste vraag ging Ritsema vooral in op het kwetsende karakter van een dergelijke afwijzing. Of de rest van de vriendinnengroep daar wel even rekening mee wil houden. In de categorie relatieproblemen wond ze er meestal ook geen doekjes om. Kort samengevat kwam haar advies dan meestal op het volgende neer: ‘Hou ermee op.’

Beatrijs Ritsema werd geboren in Tunis als dochter van een vader die als geoloog voor Shell werkte. Ze studeerde psychologie in Leiden, waar ze ook een aantal jaar onderzoek deed. In 1980 werd ze redacteur van het studentenblad Propria Cures, startpunt voor veel schrijverscarrières. Het leidde tot een column in NRC Handelsblad. Van 1985 tot 1990 was ze eindredacteur van de roemruchte boekenbijlage van Vrij Nederland. In 2000 begon ze op de website beatrijs.com haar etiquetterubriek, die vanaf 2002 zou leiden tot Moderne manieren in Trouw.

Begin deze maand ging Ritsema in haar rubriek in Trouw nog in op een dringende kwestie: ‘Mijn buurman bij een voorstelling zat boeren en winden te laten, had ik iets kunnen doen?’ Het antwoord was kristalhelder: ‘Zolang het bij boeren of winden blijft, kunt u beter ergens anders gaan zitten.’ Er bestaat wellicht de indruk dat de samenleving aan het verruwen of zelfs steeds hufteriger wordt, maar Beatrijs Ritsema zag het anders: ‘Dat wordt al twintig jaar geroepen, maar ik constateer dus dat mensen juist veel beleefder zijn geworden.’