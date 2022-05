Beat Furrers weeklacht voor de Amazone en haar culturen lijdt aan een gebrek aan variatie ★★★☆☆

Beat Furrer schudt de hand van concertmeester Tjeerd Top na de wereldpremière van Furrers Sechs Gesänge. Beeld Marcel Molle

Het slotapplaus na Coptic Light van Morton Feldman voelt als een ruw ontwaken. Bijna een half uur lang word je meegezogen in de traag zwevende texturen, tot je je besef van tijd verliest. Het Concertgebouworkest sluit vrijdag een hedendaags programma af met dit massaal bezette werk, een van twee verwonderlijke stukken op deze avond.

Het concert wordt geopend met het andere, Atmosphères van György Ligeti. Als Feldman de tijd kromtrekt, breekt Ligeti de ruimte open. Boven een wemelende, dichte kern schieten suizende tonen de hoogte in. Onderaan gapen galmende diepten. Dirigent David Robertson bewaakt het broze evenwicht binnen de complexiteit van beide partituren.

Geen applaus voor Ligeti, want vijf mannen van het ensemble Cantando Admont zetten meteen in met een 16de-eeuwse lamentatie van Cristóbal de Morales. Met hun prachtige samenzang slaan ze een thematische brug naar Sechs Gesänge van de Zwitsers-Oostenrijkse componist Beat Furrer, een weeklacht voor de Amazone en haar inheemse culturen die vandaag in wereldpremière gaat.

‘Cedar, quebracho, lapacho, palissander...’ Het koor dreunt boomsoorten op terwijl de strijkers krijsen als kettingzagen. Flakkerende klankfragmenten roepen het fragiele regenwoud op. De stemmen dienen als een extra orkestsectie – de schelle sopranen staan heel dicht bij de snerpende houtblazers. Furrers geagiteerde klankwereld drukt wanhoop en machteloosheid uit, maar dit effect zwakt geleidelijk af door een gebrek aan variatie. Pas in het laatste, zesde deel krijgt de Spaanstalige tekst reliëf in langere, polyfone zinnen.

Een Nederlandse zeldzaamheid, Pas de deux van Otto Ketting, wordt, ondanks de kleurrijke orkestratie en ritmes die zwaar schatplichtig zijn aan Igor Stravinsky, nergens echt spannend.