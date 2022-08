BBC-voetbalcommentator Pien Meulensteen (25!) hoort keer op keer: ‘Weet zij wel waar ze het over heeft?’

Nederlands-Britse voetbalcommentator Pien Meulensteen in Wilmslow (UK) Beeld Sanne Glasbergen

Wat Pien Meulensteen nou eens een interessant experiment zou vinden: als een vrouwelijke en een mannelijke tv-commentator op verschillende kanalen exact dezelfde zinnen zouden gebruiken bij het inspreken van de samenvatting van een voetbalwedstrijd. En dan eens kijken naar het verschil in reacties. ‘Ik denk dat je ervan zou schrikken, eerlijk gezegd. Dat de vrouwelijke commentator veel negatiever wordt beoordeeld.’

De in Nederland geboren, maar in Engeland opgegroeide Meulensteen is sinds kort te horen als tv-commentator bij Match of the Day, het BBC-voetbalprogramma dat qua status op zijn minst zo groot is als Studio Sport in Nederland. Ze is pas 25 jaar. En ze is vrouw.

Nog altijd is een vrouwelijke voetbalcommentator op tv een zeldzaamheid. Studio Sport heeft er niet één. Weerstand is er nog steeds, proeft ze. Niet bij de zendgemachtigden, die zeggen juist graag vrouwen in hun commentatorenploeg te willen. ‘Bij de BBC wordt het echt gepusht.’ Het zit meer in de maatschappij verankerd, zegt Meulensteen. ‘Men is het niet gewend. Je hoort nog steeds vaak dingen als: ‘Weet zij wel waar ze het over heeft?’’

Meulensteen wilde als meisje ‘iets met tv doen’, wellicht actrice worden. Nadat ze op haar 15de een keer had meegelopen bij MUTV, het kanaal van de Engelse voetbalclub Manchester United waar haar vader assistent-trainer was, wist ze het: ze wilde een sportprogramma presenteren. Vrouwelijke presentatoren waren geen zeldzaamheid. ‘Dat ik ook commentator kon worden kwam niet in me op. Vrouwen hoorde je niet of nauwelijks tijdens voetbalwedstrijden.’

Nederlands-Britse voetbalcommentator Pien Meulensteen in haar woonplaats Wilmslow. Beeld Sanne Glasbergen

Ze vertelt het via beeldbellen vanuit woonplaats Wilmslow (nabij Manchester) tijdens een interview van ruim een uur. Nimmer klinkt ze bitter, meestal juist enorm vrolijk. Ze spreekt prima Nederlands met een Brabantse tongval, haar aangeleerd door haar ouders die toen ze 4 was de oversteek maakten vanwege het werk van vader René. Ze voelt zich ‘meestal Brits’, maar ze heeft een Nederlands paspoort en haar naam is onmiskenbaar niet-Brits.

Pin Mjulinstien, zo wordt haar naam nog weleens verbasterd. Hoewel haar ster snel rijzende is. Ze geeft ook commentaar bij Sky Sports, een ander icoon van de Britse media als uitzender van live wedstrijden, en het Amerikaanse CBS.

Ze was de allereerste journalist die in Engeland de Nederlandse trainer Erik ten Hag interviewde toen hij aantrad als nieuwe coach van Manchester United, voor MUTV. Daarvoor verzette haar agent een vlucht naar Turijn, waar ze de Champions League-finale bij de vrouwen zou verslaan. Met opwinding in haar stem: ‘Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat dat allemaal zomaar geregeld werd. Ik had dat interview al afgezegd, ik dacht dat het niet kon. Ze bleven aandringen vanuit MUTV. Mijn agent zei: natuurlijk ga jij dat doen.’

Ze hoopt dat Ten Hag slaagt bij Manchester United, dat lang de maat der dingen was in het mondiale clubvoetbal, maar de laatste jaren ver is weggezakt. ‘Ik denk dat hij wel anderhalf jaar nodig zal hebben om de ploeg om te bouwen. Ik hoop dat hij die tijd en ruimte krijgt.’

In Old Trafford, het stadion van Manchester United, bekeek Meulensteen in haar jeugd zowat alle wedstrijden, vanwege het werk van haar vader. Alleen tussen haar 10de en 12de keerde ze zich even af van het voetbal, omdat ‘vriendinnetjes liever andere dingen deden’. Maar het bleef haar altijd bezighouden. Met een grijns: ‘Ook al wilden mijn broers vroeger nooit met me voetballen. Er was ook geen voetbalteam voor mijn leeftijd. Daardoor ging ik op hockey.’

Ze liep in het spelershome tussen topspelers als Ronaldo, Rooney, Van Persie, Van der Sar en haar favoriet, de ‘keileuke’ Mexicaanse spits Javier ‘Chicharito’ Hernandez. Daardoor keek ze nooit huizenhoog op tegen topvoetballers. De Van der Sars waren vrienden van de familie.

Ze ging audiovisuele journalistiek studeren aan de universiteit. Een jaar later, op haar 19de, had ze al een baan bij de BBC. ‘Ik kon twee weken meelopen bij BBC Radio Manchester, dat op twee minuten van de universiteit zat, dus ik was daar zoveel mogelijk en liet na die stage mijn nummer achter. Ik zei erbij: ‘Als je iemand nodig hebt, laat het weten.’

Nou, we kunnen misschien nog een assistent gebruiken, kreeg ze te horen. ‘Ik zei meteen: ja, ik doe het, wat het ook is. Want ik wist: als je bij de BBC binnen bent dan ben je ook echt binnen.’

Binnen de BBC en in de Britse maatschappij gingen steeds meer stemmen op om vrouwen de kans te geven als tv-commentator bij voetbalwedstrijden. Jacqui Oatley was de eerste in 2007, daarna volgden Vicki Sparks en Robyn Cowen. ‘Zij moesten daar heel hard voor werken en hebben het pad geëffend voor mij. Er is nu veel vraag naar vrouwelijke commentatoren, ik heb echt mooie opdrachtgevers, ik doe ook Champions League-wedstrijden. Daar heb ik geluk mee gehad, maar het is me niet in de schoot geworpen. Je moet proactief zijn, zeggen: hé, hier ben ik, dit is mijn stem, is dat iets voor jou? Ik heb enorm genetwerkt en ken nu veel mensen bij verschillende omroepen.’

Beeld Sanne Glasbergen

Haar houding is ‘typisch Meulensteens’. Haar vader had geen achtergrond als profvoetballer of toptrainer en werd toch een belangrijke assistent van een van de beste Britse coaches ooit, Sir Alex Ferguson. Meulensteen: ‘Ik ben net als mijn vader. Je moet ergens achteraan gaan. Niet bang zijn voor een ‘nee’. Dan ga je naar de volgende deur, en blijft die dicht, dan ga je naar de volgende. Mijn ouders vonden dat ik mijn passie moest najagen, ook al waren er nog nauwelijks vrouwelijke voetbalcommentatoren.’

Werken in het mannenbolwerk voetbal is voor vrouwen nog steeds een overlevingstocht. Ze vertelt hoe ze begon met het geven van updates van semiprofwedstrijden in de regio, op BBC Radio Manchester. ‘Ik zat in kleine stadions waar het altijd koud was, heel ongezellig vaak. Er was ook nooit een vrouw in de commentatorenbox. De mannen die er zaten keken vreemd op. Er werd nooit iets tegen me gezegd.’

Het hinderde haar niet, zegt ze vrolijk. ‘Ik was zo nerveus dat ik er helemaal niet op lette. En: het ís ook een beetje anders wat ik doe. Ik heb een andere stem en ik was pas net 20. Ik heb niet de ervaring van die mannen. Zij kunnen putten uit wedstrijden uit de vorige eeuw, componeren mooie zinnetjes. Ik praat wat simpeler en ben van een andere generatie, die meer online leest dan in boeken. Ik moet daaraan werken. Mijn stijl moet zich nog vormen.’

Ze heeft het gevoel dat ze zich als jonge vrouw extra moet bewijzen. ‘Mijn voorbereiding op een wedstrijd duurt vier dagen. Ik wil per se geen fouten maken. Als mensen een vrouw horen bij een voetbalwedstrijd, denken ze al van: o, ik weet niet of ik dit wel wil. Maak je een fout, dan zien zij hun vooroordeel bevestigd. Dan denk ik: ik verpest het voor mezelf en voor andere meiden die dit misschien willen doen. Vandaar die extreme voorbereiding. Ik doe nu drie wedstrijden in de week op verschillende niveaus bij de vrouwen en de mannen, dus ik heb eigenlijk totaal geen vrije tijd meer.’

Na haar eerste wedstrijd voor Match of the Day maakte ze enthousiast melding van die persoonlijke mijlpaal op Twitter, maar zette ze de optie om te reageren uit. ‘Ik heb de Twitter-app bewust niet op mijn telefoon. Ik ben bang dat ik anders de hele dag de reacties zit te lezen.’

Haar vader en broer Melle, die nu profspeler is bij Vitesse, waarschuwden haar toen ze trots wat screenshots van complimenten op sociale media had doorgestuurd na een van haar eerste wedstrijden. ‘Ze zeiden: ‘Lees het maar niet. Onder die mooie reacties zit altijd een negatieve en die blijft hangen.’ Klopt. Omdat ik nieuw ben, ben ik nog wat onzeker. Dus het gaat in mijn hoofd zitten.’

Beeld Sanne Glasbergen

Ze heeft twee consultants die al haar commentaar terugluisteren en daarna met haar bespreken wat er goed en minder goed ging. Ze is ‘superambiteus’, want er is nog steeds een wereld te winnen voor vrouwelijke tv-commentatoren, ook in Engeland. ‘Nog steeds hoor je maar één vrouw per uitzending van Match of the Day en nog steeds is dat bij een wedstrijd tussen de minder grote clubs. Ook op Sky is er nooit een vrouw die de topper van het weekeinde doet. Vrouwen staan nog steeds lager in de hiërarchie, ook omdat er veel meer mannen zijn die dit werk doen en vaak al heel lang. Het publiek is er misschien nog niet klaar voor, al heb je steeds meer vrouwelijke kijkers. Misschien moet een zender het gewoon eens doen, een vrouw op zo’n topper zetten.’

Zelf is ze daar nog niet klaar voor. Grijnzend: ‘Ik heb nu nog liever dat er zo min mogelijk mensen luisteren. Het duurt echt nog honderd wedstrijden, minstens, voordat ik op een goed niveau zit. Maar ik denk wel dat er voor mijn generatie meer kansen komen.’

Arno Vermeulen, chef voetbal van Studio Sport, stelde eens: het publiek wil nu eenmaal een lage stem horen. Meulensteen: ‘Dat snap ik ergens wel. Het is niet aangenaam als er iemand zit te gillen. Ik moet iets meer nadenken over hoe ik reageer op een mooi doelpunt dan een man. Blijkbaar heb ik de juiste stem. Kijkers moeten zich misschien ook meer openstellen voor andere stemmen. Bij tennis- en hockeywedstrijden geven al decennia vrouwen commentaar en daar hoor je niemand meer over. Voetbal was lang een echte mannensport, maar nu niet meer, er wordt ook veel vrouwenvoetbal uitgezonden en er kijken steeds meer vrouwen.’

Ze lacht weer, nadat ze heeft geconstateerd: ‘Mannelijke commentatoren kunnen heel makkelijk vrouwenvoetbal doen, maar het lijkt moeilijker om te accepteren dat een vrouw mannenvoetbal doet.’

Dat er in haar geboorteland nog steeds geen vrouw te horen is bij een voetbalwedstrijd op tv is voor haar een raadsel. ‘Ik weet niet hoeveel vrouwen dat ambiëren in Nederland. Er zal toch wel een goede tussen zitten, zou je denken? Nou, geef die de kans en dan worden de ogen van jonge meiden geopend, dan zien ze dat deze coole baan ook voor hen is weggelegd. Ik krijg zelfs al berichtjes van meiden die dit ook willen.’

De saamhorigheid onder de vrouwelijke sportcommentatoren in Engeland is groot. Ze hebben een appgroep en houden een maandelijkse Zoomsessie waarin ze bespreken waar ze tegenaan lopen. ‘Er is enorm veel steun, we vinden het fantastisch als iemand een heel grote wedstrijd mag doen of een mooie baan krijgt. Dat is voor haar geweldig en ook voor ons allemaal.’

Ze kan niet wachten op de dag dat een vrouwelijke collega het commentaar mag verzorgen bij Manchester United-Liverpool. ‘En dat daarna gewoon alleen over de wedstrijd wordt gepraat en geen seconde over de commentator. Ik denk niet dat dit nog lang gaat duren. Let wel: ze moeten het niet doen omdat het een vrouw is, maar omdat ze goed genoeg is. Ik vind: vrouwen die dat goed kunnen zijn er al in Engeland. En hopelijk word ik ook ooit zo goed.’