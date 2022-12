Bauwien van der Meer vroeg drie vrouwelijke componisten om een werk voor sopraan, strijkkwartet, orgel en harp. Een meesterzet ★★★☆☆

Van der Meer kan haar brede zeggingskracht volop benutten in Je vis, je meurs, drie intense liederen van Monique Krüs.

Het uitgangspunt van dit album is de ongewone bezetting van Lili Boulangers Pie Jesu, voltooid in 1918, vlak voor haar dood op 24-jarige leeftijd. Sopraan Bauwien van der Meer, die het stuk zowel etherisch als gepassioneerd vertolkt, vroeg drie vrouwelijke componisten om in navolging van Boulanger een werk te schrijven of te bewerken voor sopraan, strijkkwartet, orgel en harp. Een meesterzet. In Ig Hennemans liederencyclus Beweis zu nichts glijden er neurotische figuren onder Van der Meers stem, die helder en toch ontroerend broos klinkt.

Medea van Annelies Van Parys wekt sympathie op voor de afgedankte vrouw en kindermoordenares uit de Griekse mythologie. Haar getroebleerde ziel siddert in de krioelende strijkers, maar in deze lange monoloog weerspiegelt de uitstekend gespeelde muziek niet altijd de thematisch complexe tekst. Van der Meer kan haar brede zeggingskracht volop benutten in Je vis, je meurs, drie intense liederen van Monique Krüs op gedichten vol verlangen van de 16de-eeuwse dichteres Louise Labé.

