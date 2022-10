De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: stop met frikandellen door de gymzaal smijten.

Sommige jongens op mijn middelbare school gingen al weleens met meisjes naar bed. Waar de meisjes dit onderling tot in detail nabeschouwden, hielden wij ons op de vlakte. Het feit dat het schattig, onhandig en vermoedelijk niet al te langdurig was, bleef onbenoemd. Er was geneukt, meer hoefde je niet te weten. Hoewel, als het meisje in kwestie bekendstond als ‘makkelijk’, werd dat nog wel eens geïllustreerd met de opmerking dat het voelde alsof je ‘een frikandel door de gymzaal smeet’.

Een weinig smaakvolle en anatomisch ongeloofwaardige metafoor waarin de schuld ook nog eens steevast bij de gymzaal werd gelegd, terwijl we onder de douche ook wel konden zien dat onze frikandellen niet bepaald leken op de exemplaren die we zagen op de filmpjes die we stiekem met Kazaa downloadden. Toch wil ik de uitspraak graag nieuw leven inblazen door het – sorry sorry sorry – breder te trekken. Ik moet er namelijk vaak aan denken als ik mensen zie reageren op de mannen van Forum voor Democratie, toevallig typische frikandel-door-de-gymzaalroepers.

Bijna elke week gooien ze een hengel uit en er wordt altijd gehapt. Politiek journalisten rennen hijgerig achter ze aan om te vragen wat ze nou precies bedoelden, collega-politici zijn voordat ze overgaan tot de orde van de dag enórm geschokt en mijn twittertijdlijn citeert ze met een gretigheid waar een pr-bureau slechts van kan dromen. Baudet roept iets schandaligs en de niet-fascisten vinden het schandalig. Net als de vorige keer en die keer daarvoor. De beginstand is altijd de eindstand. Er gebeurt niets wezenlijks, er schuurt niets en ik voel er dus ook helemaal niets bij. Alsof je een frikandel door de gymzaal smijt.