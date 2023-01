Bas Schoonderwoerd (67) was 41 jaar theaterdirecteur en nog steeds wil hij eigenlijk geen afscheid nemen

Bas Schoonderwoerd in de grote zaal in Heerlen. Beeld Sas Schilten

‘Met nog enkele kaarten te gaan zal een voorstelling in een mooie dans- en ballettraditie, een Notenkraker deze keer, ‘mijn’ laatste volle zaal brengen, bedacht ik mij op de 23ste dag van mijn laatste maand van 15 duizend dagen theaterdirecteurschap’. Aldus noteert Bas Schoonderwoerd (67) op 23 december op Facebook. De hele decembermaand heeft hij lopen aftellen. Elke dag postte hij een bericht over waar hij mee bezig was en wat hij zoal aan het overdenken was.

Dat eindigde op 31 december, de dag waarop hij dan toch definitief met pensioen ging. Waarmee tevens een eind kwam aan de carrière van de langst zittende schouwburgdirecteur van Nederland. Een van de beste én alomtegenwoordig, als je zijn collega’s mag geloven. Van die 41 jaar bracht Schoonderwoerd er 28 door in Zuid-Limburg. Daar was hij tot drie dagen geleden algemeen directeur van Parkstad Limburg Theaters (PLT), de theaterzalen in Heerlen en Kerkrade.

Hij begon zijn loopbaan in Schouwburg Gouda, was vervolgens directeur van Schouwburg Cuijk, Theater Agnietenhof Tiel en Parkstad Limburg Theaters (PLT). Het samengaan in 1998 van de schouwburgen in Kerkrade en Heerlen in PLT beschouwt hij als zijn belangrijkste wapenfeit. Het theater in Kerkrade stond een beetje te versloffen, maar na de fusie is het aantal bezoekers verviervoudigd en voor de twee theaters samen structureel met 100 duizend toegenomen: PTL tellen nu tussen de 250 en 300 duizend bezoekers per jaar. Samen beschikken de theaters over vijf zalen, variërend van 148 tot 1.103 stoelen. Er werken 135 mensen in vaste dienst, onder wie acht programmeurs.

Theaters hebben andere stoelen dan bioscopen, aldus een stelling van Schoonderwoerd. Hij licht toe: ‘Bioscopen hebben een luie stoel, theaters hebben een actieve stoel. In een bioscoop leun je achterover, in het theater zit je rechtop, moet je erbij blijven, meedoen.’ In zijn loopbaan heeft hij altijd getracht zijn publiek bij de hand te nemen. ‘Waarom ga je in godsnaam naar Heerlen, daar is geen cultuur’, zeiden collega’s toen hij van Tiel naar Limburg verhuisde. Heerlen en Kerkrade waren destijds niet bepaald culturele hotspots, maar Schoonderwoerd en zijn team hebben het culturele leven opgekrikt.

Culturele lente

Reuring in de stad, dat is belangrijk. Met dansfestivals als Schrittmacher en Euregio Dans, zomerfestival Cultura Nova, het Orlando Festival voor kamermuziek, door grote orkesten als Philharmonie Zuid in Heerlen te laten spelen, en door het coproduceren van voorstellingen als Pinkpop en Emma (over de historie van de mijnen), samen met Cultura Nova en Toneelgroep Maastricht.

Schoonderwoerd: ‘Steden bestaan bij de gratie van gedeelde verhalen. In de jaren zestig bouwde Heerlen het grootste podium van Nederland met dito programmering. Nadien bleek de mijnsluiting oorzaak van veel misère. Rond de eeuwwisseling zagen onze steden in dat wederopbouw begint met ‘wat en wie we zijn’. Dat is vooral onze gemeenschappelijke cultuur. Daardoor ontstond hier een opmerkelijke culturele lente, waarbij we werkten aan een zelfbewuste, ook trotsere en vooral ook veerkrachtiger gemeenschap.’

Schoonderwoerd is geen theaterdirecteur die vanuit zijn kantoor voorstellingen uit het aanbod kiest en zo keurig zijn seizoen samenstelt. Hij is een graag geziene gast op premières, praat veelvuldig met theaterproducenten en gezelschappen over hun plannen, weet wat er speelt in het veld en in de politiek en heeft een reeks festivals, samenwerkingsverbanden en speciale theaterproducties opgezet. Kom bij hem niet aan met de in veel schouwburgen gebruikte ‘voor elk wat wils’-formule (veel cabaret, musicals, populaire shows en entertainment, beetje toneel en dans). Liever zoekt hij het avontuur. Hij gelooft heilig in het creëren van een verbinding tussen het theateraanbod, de theaters zelf en het publiek.

Bas Schoonderwoerd: ‘Ik heb tijden gehad dat ik alle dansers van het NDT een hand gaf.’ Beeld Sas Schilten

‘Ik ben blij dat ik zes maanden geleden al bij een lezing was van Augustus Oklahoma van Toneelgroep Maastricht. Dat toneelstuk is in 2023 bij ons te zien. Zo weet ik vooraf wat het publiek te wachten staat en hoe wij dat kunnen overbrengen. Zo vind ik het ook interessant nu al te weten wat een gezelschap als Het Nationale Theater over drie jaar van plan is te maken.’

Gast in eigen theater

Acteurs en artiesten beweren vaak dat de gastvrijheid van de Nederlandse theaters nogal te wensen overlaat. Legio zijn de verhalen dat artiesten als ze aankomen door de dienstdoende technicus worden binnengelaten en een kop koffie uit de automaat kunnen krijgen. ‘Ik weet niet of dat waar is, maar het lijkt mij wat overdreven', zegt Schoonderwoerd. ‘Wij streven hier in elk geval de menselijke maat na. Ik heb tijden gehad dat ik alle dansers van het NDT een hand gaf om ze zich welkom te laten voelen. Ik kon natuurlijk niet elke avond overal bij zijn, maar er waren altijd collega’s die voor een goede ontvangt zorgden, want dat is belangrijk.’

Op 31 december om 18.17 uur plaatste Bas Schoonderwoerd zijn laatste bericht als directeur op Facebook. Daarin verwelkomt hij zijn opvolger, Janine Dijkmeijer (tot vorig jaar algemeen directeur van het Nederlands Danstheater) hartelijk, in de volle overtuiging dat het theater in Zuid-Limburg een mooie toekomst tegemoet gaat. Vanaf nu zal Bas Schoonderwoerd gast in zijn eigen theater zijn.

Op 16 januari wordt voor hem een afscheidsavond georganiseerd. ‘Kijk ik ernaar uit? Nee, nog steeds niet. Ben ik blij dat alles achter de rug is? Nee, dat zeker niet. Ik mocht op een belangrijk kruispunt in de tijd hier deze rol vervullen. Ik zal namens het gehele team graag loftuitingen in ontvangst nemen, en aan het einde van de avond een diepe buiging maken voor allen die het toekomt.’