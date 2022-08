Bartóks Blauwbaard vindt een prachtig duister kasteel in de Arnhemse Melkfabriek

De opera ‘Blauwbaards Burcht’ van het Nationaal Jeugdorkest, in De Melkfabriek in Arnhem. Beeld Pauline Niks

Door de dakramen valt een schemerig licht op de vloer van de onttakelde fabriekshal. De pilaren van cement, de metalen constructies en de graffiti op de muren doen de rest: de vervallen industriële ruimte past als een jas bij de duistere figuur van Blauwbaard.

Niets meer aan doen, was de eerste gedachte van operaregisseur Kenza Koutchoukali toen ze cultuurpodium De Melkfabriek in Arnhem betrad. ‘De locatie is indrukwekkend, het decor is in feite al aanwezig.’ Ze plaatste wat woonkamermeubilair in de voormalige fabriekshal en vult de rest van de ruimte tijdens de voorstelling met een slim spel van verschillende kleuren licht, en vooral ook met donker. De aanvangstijd van Bartóks opera Blauwbaards Burcht is daarom op 9 uur ’s avonds gezet, rond het blauwe uur dat langzaam oplost in het duister.

De opera, de grootste van de ongeveer tachtig muzikale producties in de Muziekzomer Gelderland, wordt uitgevoerd door het Nationaal Jeugdorkest (NJO). De Muziekzomer begon ooit als educatief podium voor het NJO, een projectorkest van elk jaar wisselende conservatoriumstudenten. Op teenslippers, in croptops en korte broeken druppelen ze binnen voor een repetitie.

‘Superspannend dat er een heel verhaal wordt verteld terwijl je aan het spelen bent’, zegt de Spaanse violist Aina (20), die nog geen enkele opera-ervaring heeft als musicus. Collega-student Marina (20) van het Haags conservatorium is er eerder voor teruggekomen van vakantie.

De Hongaarse componist Béla Bartók schreef met Blauwbaards Burcht een korte maar krachtige opera, zijn enige. Zijn librettist boog een volksverhaal over een bloeddorstige hertog om tot een psychodrama van alle tijden. Hertog Blauwbaard brengt zijn nieuwe bruid Judith mee naar zijn kasteel, waar een ‘eeuwig’ en ijzig donker heerst. Judith treft zeven dichte deuren die ze wil openen om het licht binnen te laten. Blauwbaard smeekt haar dat niet te doen, maar ze zet door in naam van de liefde. Blauwbaard zwicht. Achter elke deur treft Judith een andere gruwelkamer, symbool voor geheimen, leugens en herinneringen die een schaduw werpen op hun relatie.

De eenakter Hertog Blauwbaards Burcht werd geschreven in 1911 en bevat in tegenstelling tot sommige 19de-eeuwse en oudere opera’s geen lange, uitleggerige scenes. De heldere teksten plus de locatie en de lengte (een uur) maken het werk heel toegankelijk voor een wat jonger publiek, meent dirigent Antony Hermus.

Vanaf een bank, een decorstuk, kijkt hij toe hoe de jonge musici hun plaats zoeken in de orkestopstelling. ‘Blauwbaard is ook muzikaal-educatief gezien een geschikte opera’, zegt hij. ‘Er zitten bijvoorbeeld veel dynamische veranderingen en tempoversnellingen in die de musici snel onder de knie moeten krijgen.’ Hermus, al ruim tien jaar betrokken bij het NJO, paste de traditionele orkestopstelling aan om de klank goed te krijgen in de ruimte waar tot 2003 vooral rammelende melkflessen waren te horen. De houtblazers naar rechts, de cellisten wat naar voren, een akoestische puzzel.

De korte productietijd en het beperkte budget vroegen om meer creatieve aanpassingen. De originele opera begint bijvoorbeeld met een poëtische maar wat ouderwetse, gesproken proloog. ‘Die hebben we vervangen door een eigen tekst’, vertelt Koutchoukali. ‘We hebben geen acteur ingehuurd, maar laten de tekst uitspreken door drie orkestleden.’

‘Het is best een heftig stuk, ook muzikaal’, zegt ze. ‘Zowel in de explosieve als in de intieme delen zit heel veel kracht.’ De haast filmische muziek van Bartók legt een extra dramatische laag in het verhaal. ‘Je hoort het onheil naderen. Elke noot, elke maat vertelt iets, en dat stopt geen moment.’

Dat is te horen als Judith de eerste van de zeven deuren opent en Hermus het orkest via een onheilspellende aanloop naar een scène van pure ontzetting leidt. De Sloveense mezzosopraan Barbara Kozelj zet een verliefde Judith neer die gaandeweg steeds meer twijfel uitstraalt, de Nederlandse bas-bariton Marc Pantus wordt als Blauwbaard steeds eenzamer en depressiever.

Door het openen van de deuren niet met grote decorstukken maar met licht vorm te geven, weet Koutchoukali te voorkomen dat het stuk al te bombastisch wordt. Ze gebruikt daarbij de hele hal: eerst de donkere flanken naast publiek en orkest, daarna ook de grote lege ruimte achter het orkest. Liefdevolle momenten worden afgewisseld met droevige, terwijl het onheil, vaak als ondertoon in de muziek, nooit ver weg is.

Nadat Judith de laatste deur is doorgegaan, blijft Blauwbaard eenzaam achter in de nacht, die nu ook buiten de fabriekshal niet lang meer op zich laat wachten.