Barry en The Lincoln Lawyer: dit zijn de interessantste series deze week

Barry, met Bill Hader in de hoofdrol, zit vol avontuur en experiment.

Dag Mark, we beginnen met een populaire misdaadserie op Netflix, The Lincoln Lawyer.

‘Ja, echt zo’n lekkere serie die vooral prettig wegkijkt, als kijker ken je de spelregels van het misdaadgenre. The Lincoln Lawyer is gebaseerd op de boeken van de populaire Amerikaanse crimeschrijver Michael Connelly. Hij schrijft een ongelofelijke hoeveelheid boeken. Zijn bekendste personage is Harry Bosch, een politie-inspecteur die te maken krijgt met bendegeweld, corrupte collega’s en doortrapte politici. Over hem is de Amazonserie Bosch gemaakt. Een aantal jaar geleden introduceerde Connelly een advocaat, Mickey Haller, met wie Bosch af en toe samenwerkt. Hij is de centrale figuur in deze nieuwe serie en wordt de Lincoln Lawyer genoemd, omdat hij zijn zaken vanaf de achterbank van zijn Lincoln doet.

‘Haller doorkruist Los Angeles, de stad die het decor vormt voor alle boeken van Connelly – van de ene rechtbank naar de andere, en dan weer door naar de crime scene. Dat is een handige manier om veel verschillende omgevingen in je serie te stoppen, je krijgt er een portret van Los Angeles bij. De tien afleveringen draaien om één zaak: Haller moet een steenrijke gameontwikkelaar verdedigen die ervan wordt verdacht zijn vrouw en diens minnaar te hebben vermoord. Er blijkt sprake van allerlei plotwendingen. Vooral het aangenaam ouderwetse, typisch Amerikaanse aan de zaak vind ik prettig; het gaat ook over de jury, over de ietwat excentrieke rechter.’

En je wilde het nog over HBO-serie Barry hebben, waarom?

‘Waar Netflix nu lijkt in te zetten op traditionele series, gaan andere streamingdiensten juist een hele andere kant op. Barry is daar een voorbeeld van: deze serie van HBO zit vol avontuur en experiment, en bestaat uit een heerlijk spel van verschillende genres. Ik zei het al eens eerder: Barry leek gebaseerd op een vrij simpel idee, waarbij een huurmoordenaar tijdens een klus terechtkomt in een acteerklas. Enerzijds was het over de top crime, anderzijds kon het een parodie zijn op Hollywood, met al die wanhopige mensen die dromen van audities.

‘Het is niet zozeer dat de makers nu een compleet andere weg in zijn geslagen, de serie is vooral filmisch sterk geworden. Dat verwacht je niet van een komedieserie met afleveringen van een halfuur. Ik vergelijk het met Breaking Bad: de serie overstijgt zichzelf. Er zitten actiescènes in – een achtervolging in het verkeer van LA, een afrekening in de woestijn buiten de stad – die ijzersterk zijn.

‘Ook interessant: hoofdrolspeler Bill Hader komt oorspronkelijk uit de komediehoek, maar is zich dankzij deze serie als regisseur en maker aan het ontwikkelen. De lat wordt steeds hoger gelegd, scènes worden complexer. En dat wérkt. Daarbij is het geweld in de serie van een uitzinnige kwaliteit. Ik moet geregeld aan Tarantino denken, door die mix van ultrageweld en zwarte komedie. Ik ben benieuwd waar het nog heengaat, Barry heeft de potentie om in de buurt van Better Call Saul of Breaking Bad te komen.’