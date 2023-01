Barrel aged bier: dubbel zo lekker, dubbel zo veel alcohol

Kompaan - Supergluh

Vers bier is het lekkerst. Bier dat de brouwerij verlaat is bier zoals de brouwer het heeft bedoeld. Waar zou je dan nog op wachten? Bier bederft weliswaar niet – de THT-datum staat er louter op omdat de wet dat voorschrijft, niet omdat het daarna niet meer drinkbaar is – maar verandert wel van smaak als je het lang bewaart. Meestal niet ten goede.

Zeker hoppige bieren, zoals IPA, drink je het liefst zo snel mogelijk na aankoop. Beter gezegd: zo kort mogelijk na de verpakkingsdatum, die door steeds meer brouwerijen op het etiket wordt aangegeven. Bewaar het bier koel en donker. Zonlicht is uit den boze; het balkon is geen goede plek om een krat pils te bewaren.

Toch wordt soms bier dat ‘af’ is expres nog even een tijdje weggelegd. Bij voorkeur in een eikenhouten vat waar al eerder een andere drank in heeft gezeten. Alles is mogelijk: whisky, bourbon, rum, cognac, rode wijn. Doel: een extra laag smaak aanbrengen in het bier. Die extra smaak komt van de vorige bewoner – een gebruikt vat kan in de poriën van het hout nog liters drank bevatten – maar ook van het hout zelf. Eikenhout geeft, zeker als het nog jong is, een vanilleachtige smaak af.

Behalve de smaak krijgt ook het alcoholpercentage een oppepper van zo’n verblijf in een vat; het gaat al gauw richting de dubbele cijfers. Daarom worden voornamelijk de wat robuustere, donkere biertypen gebruikt voor deze techniek, zoals imperial stouts en barley wines. Die kunnen een stootje hebben. Het draait natuurlijk om de balans. De drank mag het bier niet overheersen, maar dient wel een merkbaar stempel op het eindresultaat te drukken. Het antwoord op de vraag wanneer het bier weer uit het vat moet vereist ervaring. En regelmatig proeven.

Vatrijping – de vaak gebruikte Engelse term is barrel aging – is geen goedkope activiteit. Goede vaten kunnen honderden euro’s kosten, en bier dat in opslag ligt, levert geen geld op. Dan bestaat er nog een risico dat het bier geïnfecteerd raakt met micro-organismen, waardoor de inhoud van honderden liters bier ondrinkbaar wordt. Daarom zijn vatgerijpte bieren niet de voordeligste. Neem er dan ook rustig de tijd voor, en deel in deze gure tijden zo’n fles of blik met een naaste. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Vatgerijpte bieren kom je praktisch niet tegen in de supermarkt. Ga daarom naar (onafhankelijke) slijterijen of webshops voor onderstaande of soortgelijke bieren. Drink bier, zeker deze typen, niet ijskoud. ‘Het alcoholpercentage is de temperatuur’ is een goede vuistregel.

Bronckhorster No. 40 (11,5%)

Vatrijping hoeft niet altijd met donkere bieren te gebeuren. Brouwer Steve Gammage uit het Gelderse Rha brouwde een potige, lichtgekleurde saison (van oudsher een Waals seizoensbier) en legde die veertien maanden op tequilavaten. Het werd nummer 40 in de lange, gevarieerde reeks vatgerijpte bieren. Wat een fijne is dit geworden. Bier met een intense gloed, mede dankzij de extra toegevoegde kaneel en gember. Winterbier.

Circa € 7,50 voor 33 cl.

Dochter van de Korenaar Sans Pardon Bourbon BA (11%)

Regelmatig gaat Ronald Mengerink, een Nederlandse brouwer die zijn brouwerij in het Belgische Baarle-Hertog heeft neergezet, op pad om de mooiste vaten uit Frankrijk en Italië te zoeken voor zijn bieren. Maar hij is ook niet vies van een Amerikaans bourbonvat. Deze vatgerijpte Sans Pardon – een onverbiddelijke Russian imperial stout – is gelaagd, intrigerend, tot de laatste druppel fascinerend. Dit is een van de mooiste vatgerijpte bieren van Nederlandse, pardon, Belgische bodem.

Circa 4,50 euro voor 33 cl.

Uiltje Pomme Pressure (14,8%)

In Normandië wordt van appelcider de sterke drank calvados gemaakt en daar komen eikenhouten vaten aan te pas. Deze Haarlemse brouwerij legt daar vervolgens een donkere barley wine in, die de smaak van het appelstooksel gretig opzuigt. Een vrolijke, fruitige expressie van de frivole creativiteit waar Uiltje om bekendstaat.

Circa 5 euro voor 33 cl.

Kompaan Super Glüh (9,5%)

De leukste zopie voor bij de koek komt van brouwerij Kompaan. Deze Super Glüh ‘tightens friendships’ volgens het etiket, en vriendschap, daar is het bij de Haagse brouwerij om te doen. De gebruikte kruiden (o.a. steranijs en kaneel) plus een verblijf op syrahvaten maken dit bier tot een ware winterwarmer. Opvallend is het gebruik van het blonde tripel als basisbier, maar het staat zijn mannetje. Lekker kruidig.

Circa 8 euro voor 44 cl.

Brouwerij Kees Barrel Project White Wine 2022 (11,4%)

De Zeeuwse brouwer Kees Bubberman heeft een lange ervaring op het gebied van het vatrijpen van bieren. Hier combineert hij ‘wijn’ van graan met wijn van druiven door een barley wine achttien maanden lang te laten rusten op Sauternesvaten uit de Bordeaux. Er zijn krenten en pruimedanten in te ontdekken, maar ook een licht zuurtje om de zaak niet te looiig te maken. Mooi gebalanceerd bier voor bij het haardvuur.

Circa 7 euro voor 33 cl.

