Bariton Thomas Oliemans zingt chansons als ware hij Aznavour zelf ★★★★☆

Thomas Oliemans en Amsterdam Sinfonietta Beeld Anna van Kooij

De dronkemanshit Formidable van het Belgische hiphopfenomeen Stromae zul je in het Concertgebouw niet gauw horen. Een pluim dus voor Thomas Oliemans, de klassieke bariton die hem had verstopt in een programma met Franse chansons. Met het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta trad Oliemans op in de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Prima ambiance: in coronaopstelling voor 450 bezoekers mochten de borrel en het bittergarnituur mee naar binnen.

Het gaat nogal eens mis wanneer klassieke zangers bij de buren kijken. Niet bij Thomas Oliemans. Als kind zong hij het Franse levenslied al mee via de platencollectie van zijn vader. Op zijn 15de won hij een chansonconcours. En nu, als gearriveerde bariton, keerde hij voor even terug naar zijn jeugdliefde.

In klassiekers van Trenet, Legrand en Bécaud liet Oliemans de conservatoriummaniertjes varen. Alsof hij Aznavour zelf was, zo zoetgevooisd kwam For Me... Formidable uit de speakers. Over Stromaes Formidable viel dan weer te twisten. Zinnen als ‘Eh, l’bébé, oups’ bleven nogal nuchter van toon.

Helaas is het een manco van de Grote Zaal: versterkte stemmen versta je matig. Ook Oliemans had er last van. De weelderige arrangementen van Bert van den Brink en Bob Zimmerman hielpen niet altijd mee. Sterker, hoe minder muzikanten er speelden, des te groter de kans dat een chanson onder je huid kroop.

Neem Dis, quand reviendras-tu? van Barbara, over vermorste tijd die je nooit meer inhaalt. Een stem, een piano, en Van den Brink als kleurenmagiër op het accordeon. Bij die wegstervende toon was het toch even slikken.