Bariton Michael Wilmering en sopraan Inna Demenkova doen het geweldig in de docu-opera Denis & Katya ★★★☆☆

Denis & Katya op het Opera Forward Festival. Beeld Milagro Elstak

‘Thank you all for ev’rything.’ Dit waren de laatste woorden van de 15-jarige Katya Vlasova aan haar internetpubliek, voordat zij en haar vriendje Denis Muravyov stierven in de jachthut van haar stiefvader. Bedoelde ze ‘bedankt voor het kijken’?

In 2016 liepen de twee Russische tieners weg na ruzie met Katya’s ouders, die hun relatie afkeurden. Ze werden een vluchtige internetsensatie toen ze hun laatste dagen live streamden voor een groeiend aantal volgers. Een gewapende confrontatie met de politie eindigde in hun beider dood. Of ze zijn doodgeschoten of zelfmoord hebben gepleegd is niet duidelijk.

Dit tragische verhaal vormde de inspiratie voor Denis & Katya, nu te zien op het Opera Forward Festival. In deze docu-opera stellen componist Philip Venables en librettist en regisseur Ted Huffman vragen over de wisselwerking tussen exhibitionisme en voyeurisme op het internet. Pasklare antwoorden zijn er niet.

Titelrollen ontbreken in deze opera. Bariton Michael Wilmering en sopraan Inna Demenkova vertolken niet de twee tieners, maar diverse omstanders, zoals een lerares en een vriend van Denis. Ze doen het geweldig, slechts uitgerust met een rij stapelstoelen, rap schakelend tussen spreken en zingen in het Engels en het Russisch.

Vier cellisten van het Residentie Orkest begeleiden hun getuigenissen, soms met losse akkoorden die dienen als interpunctie, soms melodisch: langzaam en bedaard voor de analyserende journalist, rap en paniekerig voor de overbuurvrouw die het fatale beleg gadesloeg. Op het achterscherm verschijnen elektronisch pulserende reacties op de livestream. Katya wordt onvermijdelijk geseksualiseerd: ‘I’d fuck her.’ Sommigen vinden dat het paar zichzelf moet doden ‘want dat is wat ze verdienen’.

Tussendoor lezen we ook chatgesprekken tussen Venables en Huffman, over het al dan niet tonen van de videobeelden. Ze doen het niet, ondanks het feit dat alles nog online staat. Hun ethische omzichtigheid is te prijzen, maar de metatheatrale overpeinzingen worden langdradig en remmen het tempo van de voorstelling af. Een ander minpunt zijn de eenvormige melodieën voor de zangers.

Ontroerend is de epiloog na de dramatische ontknoping. Het cellokwartet speelt een neobarokke elegie voor deze eigentijdse Romeo en Julia, terwijl beelden voorbijflitsen vanuit een rijdende trein die hun lichamen naar huis brengt.