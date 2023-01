Bariton Matthias Goerne zingt Schubert onberispelijk, maar het orkest speelt te vaak terughoudend ★★★☆☆

Pianist Alexander Schmalcz begeleidt normaal gesproken bariton Matthias Goerne tijdens liedrecitals. Op deze opname speelt Schmalcz niet, maar heeft hij deze liederen van Franz Schubert voor kamerorkest gearrangeerd. En hij heeft puik werk geleverd. Neem de mooie, zachte kleuren in An Silvia, met een strelende trompet die de zanger echoot. Of de inleiding in Des Fischers Liebesglück die onmiddellijk een liefdesdroom oproept. Of de diepzinnige koperblazers in het filosofische Grenzen der Menschheit.

Goerne, die zelf het orkest leidt met behulp van de concertmeester, zingt onberispelijk. Zijn ontzagwekkende stem kan luiden als een kerkklok of vloeien als honing. Maar de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen speelt te vaak te terughoudend, alsof ze bang zijn dat ze hem overstemmen. Een dirigent had wellicht de muziek beter kunnen modelleren en gesleep kunnen voorkomen. Wanneer het ensemble loskomt, hoor je pas hoe goed de orkestratie is. In Erlkönig schroeven de grauwende pauken en contrabassen het horrorgehalte echt op.

Matthias Goerne Schubert Revisited Klassiek ★★★☆☆ Deutsche Grammophon