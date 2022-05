Bariton en pianist Gerhaher en Huber voelen elkaar naadloos aan ★★★★★

Bariton Christian Gerhaher Beeld Gregor Hohenberg

Oogcontact maken ze niet, bariton Christian Gerhaher en zijn vaste pianist Gerold Huber. Na 30 jaar samen optreden heeft dit superkoppel van het Duitse lied dat niet nodig. Tijdens dit recital met liederen van Johannes Brahms, donderdag in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, voelen ze elkaar feilloos aan.

In de eerste helft van de avond schotelen zij zwaarmoedige kost voor. Rouw en verdriet overheersen in 9 Lieder und Gesänge. ‘Kan ik ooit te somber zijn?’, vraagt Gerhaher zich radeloos af. In het kolkende Wehe, so willst du mich wieder mag hij zijn frustratie therapeutisch uitschreeuwen. Nog zwartgalliger zijn de Vier ernste Gesänge, met Bijbelpassages uit Prediker. Maar er bestaat ook zoiets als mooie somberheid en daarin worden we ondergedompeld.

Liedzangers beweren vaak dat de pianopartij even belangrijk is als de stem. Gerhaher en Huber laten die gelijkwaardigheid in de praktijk horen. Gerhaher is een gloedvolle en precieze verteller – hij heeft goed nagedacht over de kleur en het volume van elke smetteloos gevormde lettergreep. Hubers even goed uitgewerkte intro’s en postludes maken zijn verhalen af.

Daarbij vullen bariton en pianist qua romantisch temperament elkaar aan. Gerhaher is de melancholische intellectueel die beschouwend zijn leed ondergaat, Huber de dichter die de gevoelens beeldend omschrijft.

Echt zorgeloos wordt de stemming na de pauze niet, maar de bredere muzikale variatie toont de fijnbesnaarde zeggingskracht van het duo. Broze nostalgie in Regenlied. Stem en piano die, verbleekt, kilte verspreiden in Herbstgefühl. En, als ontroerend slot, Gerhahers gebroken hart dat wiegend getroost wordt door Huber in Die Kränze.